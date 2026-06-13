えっ即買い足したいかも！【セリアのコスメ】が安くて可愛いだけじゃなかった♡

【セリア】で見つけたコスメシリーズ「メアリス（mealis）」は、淡色トーンのパッケージが目を引くメイクアップアイテム。思わず揃えたくなる、韓国雑貨のようなやわらかい雰囲気に惹かれますが、メイク用品としては実際の使い心地も大事。今回は、アイブロウペンシルとリキッドアイライナーを実際に使い、描き心地やスウォッチ、気になる使い勝手をレポートします。

セリアで発見！ 淡色デザインの新コスメシリーズ

「メアリス（mealis）」は、100円ショップのセリアで順次発売されているコスメシリーズ。ベースメイクからアイシャドウ、リッププランパーなどのポイントメイクまで、全21アイテムが各110円（税込）で展開されています。ブルーとアイボリーを基調にした淡色パッケージは、韓国雑貨を思わせる今っぽいデザイン。なかでもアイブロウやアイライナーは、毎日のメイクに取り入れやすいアイテムとして気になる存在です。

しずく芯で描きやすい！ ふんわり自然な眉に

【セリア】「メアリス アイブロウペンシル しずく芯」ダークブラウン \110（税込）

しずく型の芯になっており、角を使えば眉尻や毛流れを細かく描き足しやすく、面を使えばやわらかく広めにのせられます。なめらかな描き心地で発色も良好です。さっと描くだけでも色がのり、100均コスメとは思えない使いやすさを感じました。落ち着いたダークブラウンながら、ほどよく抜け感のある色味。ぼかしやすいので、ふんわり自然な眉に仕上がります。

ウォータープルーフ処方で、じんわり汗をかく日にも1日大きく崩れず過ごせました。

極細フェルトで目尻まで狙いやすい

【セリア】「メアリス リキッドアイライナー」ダークブラウン \110（税込）

続いては、ウォータープルーフ処方の極細フェルトタイプのリキッドアイライナー。カラーはブラックとダークブラウンの2色展開で、今回はダークブラウンを選びました。筆先は少し長めで、ほどよくしっかりとしたコシがあり、まつ毛のキワや目尻のラインも狙いやすいと感じました。

カラーは、ブラックにほんのりブラウンを足したようなビターチョコブラウン。目元をしっかり際立たせながら、黒よりも少しやわらかさを残してくれる色味です。手元に描いてみると発色もよく、細いラインも重ねたラインもきれいに描けました。

水やこすれに強い！ 落ちにくさに驚き

アイライナーは、落ちにくさも気になるところ。試しに手元に描いたラインに流水を当てたり、軽くこすったりしてもほとんど変化がなく驚きました。目元に使った日もにじんだり薄くなったりしにくく、きれいなラインが長続きすると感じました。

手元ではクレンジング後も少し残りやすく感じましたが、目元では比較的スムーズにオフできました。とはいえ目元に使うものなので、ポイントメイクリムーバーなどでこすらず丁寧になじませるのがよさそうです。

見た目の可愛さに惹かれて手に取った「メアリス」ですが、今回試した2アイテムは使い心地もよく、買い足しも検討したくなるほど好印象でした。気軽に試せるセリアの新コスメ、気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F