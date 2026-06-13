「泣いた自分がバカ…？」父の不倫疑惑で家族崩壊…→実は妻への惚気！5.1万いいねの感動作【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSで5.1万いいねを獲得し、表示数930万回にも達した本作は、幸せな家族の食卓シーンから物語が始まる。かわいいママと、ちょっとウザいパパ、そして年頃の娘が食卓を囲んだ平穏なシーンだが、娘は許しがたいパパの秘密を知り、この家族を崩壊させようと考えていた。
それは3日前のこと。書斎の前を通りかかると、パパが誰かと電話する声が漏れ聞こえてきた。決して聞き耳を立てたわけではない。だが、会話が耳に入ってきて、「俺も好きだよ、しのちゃん」と、知らない誰かに愛をささやく父親の声を聞き、娘は愕然とした。
■「何だこのオチ」読者からの反響とバズの戸惑い
読者からは、「なんて尊いんだ」「少し泣いた自分がバカみてぇだよ、、、何だこのオチ」という声が相次いだ。
本作の作者は、2017年冬期のゲッサン新人賞(小学館)や、2021年5月期の新世代サンデー賞(小学館)で佳作受賞の経歴を持ち、2024年12月まで「DLsite comipo」(viviON)にて「強がりユキヒト君はデレたくないのに」を連載していた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さんである。
話題となった当時の心境について墨染さんは、「驚きました。いつまでも止まらない通知を眺めて『何が起きてる…』とつぶやいていた気がします(笑)。バズの経験なんてほとんどなかったので、『うれしい』より『戸惑い』が先にきていましたね」と振り返る。
また、ラストの食卓でのセリフは「いただきます」ではなく「ごちそうさま」がいいのでは、というフォロワーからの指摘に「く、くそぉ」と返答していたことについては、「当時複数の方からそういうご意見をいただいて『やられた！』と思ったのを覚えています(笑)」と明かす。自身は家族のいざこざが終わって平和な日常が始まる「いただきます」を選んだが、指摘を受けて「ごちそうさま」の方がしっくりきたと気づいたという。「センスのいいフォロワーさんが多くてハラハラします」と語った。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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