「ジメジメ季節」今年はコレで乗り切る◎【40・50代】すっきりまとまる！「コンパクトボブ」

湿気で髪が広がりやすい時期は、収まりの良いコンパクトなヘアスタイルを選んでみては？ ボリュームを抑え首元をすっきりと見せるボブなら、ジメジメした日も快適に過ごせそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、これからの季節にオススメのコンパクトボブをご紹介します。

控えめなコントラストのハイライトボブ

落ち着いたダークグレージュをベースに、細めのハイライトを散りばめた丸みボブです。細めのハイライトをのせることで、クシを通したような繊細な筋感が演出されています。ウェット感のあるスタイリングによって、髪に艶感もプラス。梅雨でもまとまりをキープしやすい、扱いやすさが魅力のスタイルです。

襟足ギリギリの柔らかなミニボブ

襟足ギリギリでカットし、首のラインを見せすることで軽やかさを出したミニボブです。内側へ毛先を収めることで、まとまりの良さを維持しています。カラーは明るめのベージュを採用して、柔らかな印象に。スタイリングはウェットな質感に整えれば、ハイトーンでも品良く整いそうです。

グラデーションを楽しむ切りっぱなしボブ

ぷつっとカットした、スクエアシルエットのミニボブです。プレイングカラーによって表面の毛先をブリーチすることで、根元が伸びても目立ちにくいグラデーションに仕上がっています。クシ跡を残したようなウェットなスタイリングで、大人らしい品の良さもキープ。ほんのりとしたくびれが、さり気ない抜け感を添えています。

白髪悩みに寄り添うシャドールーツボブ

根元に暗い色を重ねるシャドールーツを用いた、丸みのあるミニボブ。髪全体を一度明るくした後に暗色をなじませているので、伸びてきた白髪も自然にぼかせそうです。柔らかなグレージュの色合いの効果で、明るいトーンでも落ち着いた印象に。お手入れのしやすさとデザイン性を両立したい人にフィットするスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。