＜小1の壁が堅い＞小学1年生、ずっとバタバタ…学校に慣れて「落ち着いた」と思えるのっていつ？
小学校入学というのは親子ともども大きな環境の変化でしょう。幼稚園や保育園と違って自分の足で学校まで歩いて行き、大人数のクラスで新しい友達に囲まれ、授業が始まり、子どもによっては学童保育に行く場合もありますね。そうした変化に子どもは強いストレスや不安を抱えることも。小学校1年生のお子さんを持つママから、こんな相談が寄せられました。
『小1ってどのくらいで落ち着く？ 「最初はみんなそうでしたよー」と言われるけど、いつまでだろう』
落ち着くとは？毎日の準備や授業、宿題……
『落ち着くって具体的にはどういうことを望んでいるの？ 授業中に座っていられるかとか、登校時間を守れるかとか、走り回らない、奇声をあげないとか？』
『生活全般のことかな？ 入学前から朝起きてからの準備などを自分でやっていた子は、入学したときからも落ち着いている気がする』
投稿者さんが何をもって「落ち着く」と言っているのか明記されていませんでしたが、今回は「落ち着く＝子どもが問題なく学校へ通うこと」と仮定します。
一般的に小学校に入ると、親の送迎や登園バスがあった幼稚園や保育園と違い、登校時間が早くなり、起床時間も早まるでしょう。子どもだけでの登校からはじまり、新しいクラスの仲間と一緒に授業を受けたり、休み時間を過ごしたりするようになります。また親も持ち物チェックをしたり、宿題のサポートをしたり、子どものメンタルケアをしたり。新たな環境で頑張るわが子をサポート。働いているママだと、仕事の調整をしながら、親子で慌ただしい日々を過ごしていることでしょう。こうした小学校生活に慣れて、落ち着くようになるのはいつなのかと、投稿者さんが不安になるのも当然かもしれません。
「行きたくない！」と泣いてしまうことも
『雨の日の傘が重たいって泣いちゃう子もいるよ。ランドセルが重いとか、長い距離を歩くのが苦痛で行きたくないとか。特にバス通園で育った子は梅雨が試練だろうね』
『うちの子は毎日行き渋りでギャン泣きだったよ。それでも毎日泣く子を送って、学校に置いて後ろ髪引かれながら帰っていたら、だんだん慣れて、友達がお迎えにきてくれたり、手を繋いで行ってくれたりするようになって、一緒に行かなくてもよくなったよ。今では毎日笑顔で飛び出して行く。半年ぐらいのことだけど、永遠に感じるくらい辛かったなあ。あのとき折れて休ませたりしなくてよかった。 泣く子を無理矢理行かせるのは本当にしんどかったけど、成長ってすごい』
小学校入学における一番のハードルは「行き渋り」かもしれませんね。入学したばかりの頃だと、早々に玄関で送り出して1人で登校できる子どもは少ないでしょう。登校班があっても、ママが毎朝一緒に付き添って登校するケースも珍しくないですよね。約1か月ほど一緒に登校しても、GW後にまた行き渋りがあったり、「ママも一緒に来て」と付き添い登校になったり。そうこうしているうちに梅雨の時期がきて、傘をさしながらの登校に苦労することもあるようです。
このように「1学期の間は付き添い登校をしていた」というママたちの体験談が寄せられていました。加えて、夏休み明けもまた登校ハードルが上がるため、「秋まで一緒に登校したよ」「子どもが学校に慣れて落ち着いたのは秋冬くらいだったかも」といったコメントもありました。
わが子のペースで！ゆっくりで大丈夫だよ
『落ち着く子は入学式当日から落ち着いているし、慣れるのに時間がかかる子はいつまでもかかる。まあ秋には大抵の子は小学生らしくなっているよ。うちは小3だけど、家では相変わらず。小1時代はキチンと自分だけで帰れるように訓練したのに、過保護な親子と親友になって丸々1年間送迎したのも、今となっては贅沢な日々だったと思う』
『子どもを守れるのはあなただけ。自分の家庭に合わせたペースで大丈夫』
「小学1年生はいつになったら落ち着くのか」という漠然とした不安を吐露していた投稿者さん。ただこれは子どもの性格や状況によっても、かなり個人差が大きいでしょう。入学当初から1人で登校し、すぐに友達もできて授業にも慣れ、宿題や準備も親のサポートなしでできる子もいれば、1年生の3学期まで付き添い登校をしないと毎朝泣いてしまう子だっていますよね。大事なことは子どもは小学校入学で大きなストレスを感じながらも、毎日頑張っているということ。そして他人や周囲と比較せずに、ゆっくりでいいから、わが子のペースで慣れていけるようにサポートすることではないでしょうか。
ママたちからも「1年生の間はずっと行き渋っていたから付き添い登校していたけど、3年生の今は毎日学校が楽しくて仕方ないみたい」「あのとき無理やり1人で行かせたり、学校を休ませたりせず、頑張ってよかった」といったコメントもありました。親からすると毎日サポートするのは本当に骨の折れることですが、子どもの成長のために必要な期間だと思って乗り越えたいですね。
文・AKI 編集・有村実歩