「どうせ別売りでしょ」→ 実はセットなんです！【ROPÉ PICNIC】オンオフ活躍♡「コスパ最強バッグ」

通勤にも休日のお出かけにも、季節を問わず使えるバッグがあれば重宝しそう。FTN編集部がリサーチするなかで見つけたのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の公式Instagramで「いま人気」と紹介されている新作バッグ。きれいめな「トートバッグ」と、ポーチとしても使える「ミニショルダー」がセットになっており、オシャレと実用性を兼ね備えています。オンオフ問わず使いやすいデザインだから、手に入れればコスパの良さを実感できそう。

オシャレも実用性も欲張れる2つのバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ワンショルダートート & ミニショルダーバッグ」\5,995（税込）

縦型フォルムのトートは、プレーンなデザインで大人っぽく持てそうな一品。セットのミニショルダーは、ポーチとしても使える2WAY仕様です。どちらもしぼ感のあるレザー調素材を使用しており、上品で高見えするのも魅力。公式Instagramでは「中にポーチとして収納できるミニショルダーバッグがついて価格はなんと\5,995」とコメントがあるように、セットとは思えない価格も魅力です。