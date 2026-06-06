不妊治療で生まれた赤ちゃんはたくさんいますよね。つらい治療に耐えてようやく出産できたのに、それを歓迎しない義母もいるようで？ 今回は、そんな義母に言い返した女性のエピソードをご紹介します。

本当だったら生まれてこなかった子

「私の息子は不妊治療で生まれました。義母はそれが気に入らないようで……他の孫たちとは明らかに扱いが違いました。

息子が風邪を引いたら『自然に逆らってできた子だから体が弱いのよ』『本当だったら生まれてこなかったような子でしょ？』『あとから異常が見つかっても知らないわよ』なんて言ってきて。あまりにひどくて怒りが込み上げました……。

『お義母さんも、今後病気になっても病院で治療しないでくださいね』『病気を無理に治すなんて自然に逆らっているんですから』『自然に身を任せて天寿を全うしてくださいね』と言って縁を切りました。息子が成長したときに、義母にひどいことを言われて傷つくのが嫌だったので。

ていうか、医療の力で病気を治して長生きしようとすることと、医療の力で生まれてくることの何が違うのでしょうか。自然に逆らっているというなら一緒では？ そもそも、人間は昔から自然に逆らい続けた生き物でしょ？

息子は健康に育っています。それをどうこう言うような人とは、今後も関わる気はありません」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 不妊治療を不自然なものだという人もいますが、それなら他の医療行為も不自然なものだといえるのかもしれません。どんなかたちであれ、生まれてきてくれた孫にひどいことを言うような義母とは、縁を切って正解ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。