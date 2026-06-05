北山宏光、ブロンドヘアに大胆イメチェン「NYLON JAPAN 」W表紙 “今”に迫るロングインタビューも
【モデルプレス＝2026/06/05】ソロアーティストの北山宏光が、6月29日発売の「NYLON JAPAN」8月号特別版（カエルム）のW表紙に登場する。
【写真】40歳TOBEイケメン「2ショットがエモすぎる」“変装なし”渋谷降臨ショット
“TRUE COLORS”というテーマに相応しい、大人の色気をまとった鮮烈でカラフルな北山と、静寂のなかに強い眼差しを宿すモノクロームな北山。対照的な2つの世界観を表現したスペシャルシューティングが実現した。刺激的でありながらどこかダークな空気感を漂わせる、妖しくも魅惑的なビジュアル。さらに、ムードあふれるブロンドヘアへと大胆にイメージチェンジした姿も披露。どんなスタイルが完成したのか。
カラフルとモノクロの、相反する世界が溶け合うように紡がれるファッションストーリーに加え、特別版にだけ厚紙仕様のスペシャル2ページを封入。アーティストとして進化を続ける北山の“今”に迫るロングインタビューも掲載。ここでしか見られない、クールで妖艶な特集となっている。
中面では、7人組ダンス＆ボーカルグループのBALLISTIK BOYZが、平成のレジェンドスターを彷彿とさせるカラーをまとって登場。「NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY」で熱いパフォーマンスを披露し、88rising主催の音楽フェス「Head In The Clouds」で始動が発表された4人組ガールズグループのkiOraや、どんぐりずも登場。グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」連載には「いぎなり東北産」がキュートに出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳TOBEイケメン「2ショットがエモすぎる」“変装なし”渋谷降臨ショット
◆北山宏光、カラフル＆モノクロの対照的なビジュアル
“TRUE COLORS”というテーマに相応しい、大人の色気をまとった鮮烈でカラフルな北山と、静寂のなかに強い眼差しを宿すモノクロームな北山。対照的な2つの世界観を表現したスペシャルシューティングが実現した。刺激的でありながらどこかダークな空気感を漂わせる、妖しくも魅惑的なビジュアル。さらに、ムードあふれるブロンドヘアへと大胆にイメージチェンジした姿も披露。どんなスタイルが完成したのか。
◆kiOra・どんぐりず・いぎなり東北産も登場
中面では、7人組ダンス＆ボーカルグループのBALLISTIK BOYZが、平成のレジェンドスターを彷彿とさせるカラーをまとって登場。「NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY」で熱いパフォーマンスを披露し、88rising主催の音楽フェス「Head In The Clouds」で始動が発表された4人組ガールズグループのkiOraや、どんぐりずも登場。グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」連載には「いぎなり東北産」がキュートに出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】