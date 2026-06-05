「もう軽トラいらないかも…」新車88万円の「“最新”小さな軽トラ」に反響殺到！

日本の複雑に入り組んだ路地や狭い住宅街において、小口配送や施設内での運搬作業はドライバーの頭を悩ませるもの。

そんな物流の現場や日々の業務を大きく変える可能性を秘めた次世代のモビリティが、神奈川県に拠点を置くバブルの展開する「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」です。

【画像】超カッコイイ！ これが新車88万円の「小さな軽トラ」です！（40枚）

この車両は、電気の力で走行する1人乗りの電動三輪トラックです。

法律上はミニカー登録となるため、原付免許や二輪免許ではなく、普段乗用車を運転している普通自動車免許があれば誰でもステアリングを握ることができます。

車体サイズは全長2160mm×全幅1120mm×全高1610mmと非常にコンパクトに設計されており、一般的な軽トラックでは進入をためらうような細い路地でも難なく通り抜ける機動力を持ちます。

動力源にはリチウムイオンバッテリーを採用しており、家庭用の100Vコンセントから手軽にプラグインして充電が可能。

大掛かりな専用充電設備を工事する必要がない点も、導入のハードルを大きく下げています。

1回のフル充電で最大100kmの距離を走行でき、その際にかかる電気代はわずか150円程度という驚異的なランニングコストを実現。

さらにミニカー扱いであることから自動車税が安価に抑えられるうえ、二輪車のようなヘルメットの着用義務や、面倒な車検、さらには車庫証明の取得も一切不要という、事業用としても個人用としても優れた経済性を備えています。

運転席の後方には、縦640mm×横850mm×高さ430mmの荷物を収納できる専用リアボックスが備わっており、運転手とは別に最大で90kgまでの積載が可能。

バックモニターやシートベルトも標準で装備されているため、狭い場所での後退時や公道での走行時でも安心感が保たれます。

また天候に左右されにくい屋根付きの構造も、日々の業務をこなすうえで大きなメリットとなります。

ビベルトラックの車両価格（消費税込）は、88万円に設定されています。

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このような新しい形の電動モビリティであるビベルトラックに対し、SNSなどインターネット上のコミュニティでは、様々な反響の声が飛び交っています。

「これマジで便利そうだな〜」「軽トラだと持て余すようなちょっとした配達に使いたい」と、その絶妙なサイズ感を評価する意見や、「車検も車庫証明も要らなくて電気代もガソリンより安い」「150円で100キロ走れるだと!?」「環境によってはコスパ最強かもしれない…」「うちの会社にも導入してくれないかな」と、維持費の安さに魅力を感じるユーザーの声が寄せられています。

また、「屋根付きで雨風もしのげて荷物も載るとか、完全に俺たちの理想を具現化したマシンじゃん！」「プライベートの遊び用として買いたい」「自分の行動範囲ならもう軽トラいらないかもな…」といったように、単なる業務用の車両という枠を超えて、個人の趣味の相棒として欲しがるコメントも見受けられます。

環境への配慮が急務とされる現代において、排出ガスを一切出さずに静かに街を駆け抜けるビベルトラック。

維持費の安さと取り回しの良さも武器に、これからの小規模な運搬業務のあり方をスマートに変えていく存在となりそうです。