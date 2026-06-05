都市に際立つ上質感と洗練された存在感をプラスする最高位アーバンスタイル

スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック」に新たなモデルを追加すると発表しました。2026年7月の正式発表に先立ち、ティザーサイトがオープンしています。

この最新の展開に合わせ、都市に際立つレイバックをさらに上質で洗練されたスタイルに仕立てる、「プレミアムアーバンパッケージ」が用意されています。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「レヴォーグ レイバック」のカスタム仕様です！（30枚以上）

現行のレヴォーグ レイバックは2023年10月に登場し、ステーションワゴン「レヴォーグ」が持つ先進安全・スポーティ・ワゴン価値の3つの価値に加え、SUVの価値である自在性と、上質さを兼ね備えた唯一無二のSUVとして、日本市場向けに開発されたモデルです。

今回の一部改良では、ストロングハイブリッドシステムを搭載する「S：HEV」モデルが新たにラインナップに追加されます。

このシステムは2.5リッター水平対向4気筒直噴エンジンに2つのモーターを内蔵したトランスアクスル、および総電力量1.1kWhの高電圧バッテリーで構成され、モーターのみで走行するEVドライブモードが可能です。駆動方式にはAWDを採用し、悪路走破システム「X-MODE」も新たに採用されました。

S：HEVモデルでは、エアインテークを廃した専用デザインのアルミ製フロントフードが採用され、高さを抑えた滑らかなフロントシルエットとなっています。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1820mm×全高1550mm（ルーフアンテナ含む）に設定されました。従来の1.8リッターターボモデルと比較すると全幅は同等ながら、全長が35mm短くなっています。

さらに、180mmの最低地上高を確保しつつ、全高は20mm低い1550mmに設定され、一般的な機械式駐車場への入庫に対応した実用性と引き締まったシルエット、走行性能の両立を図りました。

インテリアは全車に本革シートを標準装備し、グレードは「Premium S：HEV EX」と「Premium Black S：HEV EX」の2種類です。Premium S：HEV EXにはタンカラー of ナッパレザーシートやハンズフリーオープンパワーリアゲート、ハーマンカードンサウンドシステムが標準装備されます。

Premium Black S：HEV EXは各部をブラックやシルバーステッチで統一した仕様です。

価格（消費税込）は、1.8リッターターボモデルの「Limited EX」が405万9000円に設定されますが、S：HEVモデルは、販売店への独自取材によると、プラス10万円台後半からプラス40万円台後半の範囲に収まる予定になるようです。

そんなレヴォーグ レイバックのS：HEVモデル には、個性を高める魅力的なカスタマイズパーツとして「プレミアムアーバンパッケージ」が用意されています。

プレミアムアーバンパッケージは、上質さに磨きをかけた、存在感ある流麗なスタイルを完成させるカスタマイズです。

パッケージを構成する具体的なアイテムとして、まずフロントフェイスに精悍な印象を付加する「フロントバンパースカート」が設定されました。

さらに、サイドビューを引き締めて流麗なシルエットを際立たせる「サイドアンダースカート」が用意されています。

リアスタイルについては、堂々とした佇まいと高い質感をもたらす「リヤバンパースカート」が組み合わされました。

そして足元には、SUVらしさを表現しつつ都市型スタイルに調和する「ホイールアーチトリム」が採用されています。

最新のストロングハイブリッドモデルにこれらの専用カスタマイズアイテムを組み合わせることで、レイバックが持つ都会的な魅力を一層際立たせることが可能です。