俳優の今田美桜さんが6月4日、自身のインスタグラムを約3か月ぶりに更新。「いろいろです」と綴り、複数のオフショットを一挙に公開しました。



【写真を見る】【 今田美桜 】「いろいろです」約2か月ぶりのインスタ更新でオフショットを公開にファン反響「久しぶりの投稿待ってました」



最初の1枚は、黒いベアトップを着用した今田さんがはにかんだ笑みを浮かべた姿が収められています。





続く写真では、ホテルの廊下のような場所で、黒いフレアラインのパンツを合わせた全身のコーディネートを披露。今田さんは両手をポケットに入れて立ち、穏やかな微笑みを浮かべ、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。





別の写真では、レストランのような場所で茶色のレザージャケットを着用して、テーブルに腕を乗せ、右手を頬に当てて微笑む姿が収められています。





屋外のショットも複数公開されました。芝生の広がる緑豊かな公園と思われるロケーションでは、薄手の茶色のコートと白いブラウス、ベージュのパンツというコーディネート。今田さんの自然な表情をカメラは捉えています。





海辺の石畳の遊歩道のショットでは、黒いトレンチコートを着用。風で髪が揺れながらも、穏やかな微笑みで海を眺めています。





食事のシーンも収められています。白いブラウス姿で料理の並ぶテーブル席に座り、両手をテーブルに置いてやさしく微笑む1枚です。





そして最後には、今田さんの顔をアップで捉えた1枚。艶やかな黒髪がボリュームたっぷりに顔を縁取り、下の方を向いて、何かを見つめている真剣な表情が印象的です。





この投稿を見たファンからは「久しぶりの投稿嬉しい」「久しぶりの投稿待ってました」「色んな美桜ちゃんいて可愛すぎる」「ほんとに全部最高」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】