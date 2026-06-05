スウェーデン主将DFリンデロフが親善試合欠場…軽い捻挫も大事には至らず「チュニジア戦だったら出場していただろう」

スウェーデン主将DFリンデロフが親善試合欠場…軽い捻挫も大事には至らず「チュニジア戦だったら出場していただろう」