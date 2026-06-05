「ASOBIEXPO 2026」開催決定 きゃりーぱみゅぱみゅ・新しい学校のリーダーズ・FRUITS ZIPPERら総勢86組出演
【モデルプレス＝2026/06/05】アソビシステムによるミュージック＆カルチャーフェス「ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026」が、8月18日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されることが決定した。
【写真】右膝痛の紅白出場アイドル、椅子の上に横たわる痛々しい姿
今回の「ASOBIEXPO』は、アーティストライブ、ショー、DJ、トーク配信など、さまざまなコンテンツを融合した複合型エンターテインメントフェスとして開催。出演アーティストとして、きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、Kizuna AI、Klang Ruler、Touaなど33組、出演タレントとしてゆうたろう、三戸なつめ、AMIAYA、武智志穂、奈々未、なごみ、GYUTAEなど24組、参加クリエイターとしてNAKAKI PANTZ、佐藤なつみ、火曜びなど29組が決定した。総勢86組のジャンルを超えた多彩な出演者が集結し、音楽、ファッション、アート、カルチャーが交差する1日限りのエンターテインメントを届ける。
日時：2026年8月18日（火）
開場：14:00 無料エリア／16:00 メインアリーナ（有料）
開演：17:30
会場：TOYOTA ARENA TOKYO
出演者：＜ARTIST＞ きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズ／FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／MORE STAR／Kizuna AI／Klang Ruler／Licaxxx／Toua／PiKi／櫻井優衣／かわにしなつき／MANON／fav me／Toi Toi Toi／log you／ONSENSE／砂月凜々香／一ノ瀬みか／JUICYJUICY／RAM RIDER／DJ KYOKO／矢部ユウナ／MIOCHIN／P→★／KARIN／FELINE／anne／KAWAII LAB. MATES／KAWAII LAB. SOUTH／MONSTER GIRL
＜TALENT＞ ゆうたろう／三戸なつめ／AMIAYA／武智志穂／奈々未／なごみ／GYUTAE／こーくん／菅原茉椰／柴田紗希／木村ミサ／真雪／葵うたの／平澤由理／上野凱／関口蒼／安田乙葉／三浦杏花／渡辺そら／松下恭子／山口もあ／ハルカ／小泉沙和／Ayano
＜CREATOR＞ NAKAKI PANTZ／佐藤なつみ／火曜び／原田ちあき／meeco／asuka／ナガミネショウコ／BEY／ヨシダナツミ／kakimaku／前田ミック／さけハラス／utu／ますだみく／DAF／堀越ねる／コタチユウ／新水／おくだま／葵山わさび／さめない／Poki／NEONERDYBOY／ABEchan／REDFISH／乃の木そよ／香寳／枝里／山下人夢
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◆総勢86組出演「ASOBIEXPO 2026」開催決定
今回の「ASOBIEXPO』は、アーティストライブ、ショー、DJ、トーク配信など、さまざまなコンテンツを融合した複合型エンターテインメントフェスとして開催。出演アーティストとして、きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、Kizuna AI、Klang Ruler、Touaなど33組、出演タレントとしてゆうたろう、三戸なつめ、AMIAYA、武智志穂、奈々未、なごみ、GYUTAEなど24組、参加クリエイターとしてNAKAKI PANTZ、佐藤なつみ、火曜びなど29組が決定した。総勢86組のジャンルを超えた多彩な出演者が集結し、音楽、ファッション、アート、カルチャーが交差する1日限りのエンターテインメントを届ける。
◆「ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026」
日時：2026年8月18日（火）
開場：14:00 無料エリア／16:00 メインアリーナ（有料）
開演：17:30
会場：TOYOTA ARENA TOKYO
出演者：＜ARTIST＞ きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズ／FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／MORE STAR／Kizuna AI／Klang Ruler／Licaxxx／Toua／PiKi／櫻井優衣／かわにしなつき／MANON／fav me／Toi Toi Toi／log you／ONSENSE／砂月凜々香／一ノ瀬みか／JUICYJUICY／RAM RIDER／DJ KYOKO／矢部ユウナ／MIOCHIN／P→★／KARIN／FELINE／anne／KAWAII LAB. MATES／KAWAII LAB. SOUTH／MONSTER GIRL
＜TALENT＞ ゆうたろう／三戸なつめ／AMIAYA／武智志穂／奈々未／なごみ／GYUTAE／こーくん／菅原茉椰／柴田紗希／木村ミサ／真雪／葵うたの／平澤由理／上野凱／関口蒼／安田乙葉／三浦杏花／渡辺そら／松下恭子／山口もあ／ハルカ／小泉沙和／Ayano
＜CREATOR＞ NAKAKI PANTZ／佐藤なつみ／火曜び／原田ちあき／meeco／asuka／ナガミネショウコ／BEY／ヨシダナツミ／kakimaku／前田ミック／さけハラス／utu／ますだみく／DAF／堀越ねる／コタチユウ／新水／おくだま／葵山わさび／さめない／Poki／NEONERDYBOY／ABEchan／REDFISH／乃の木そよ／香寳／枝里／山下人夢
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