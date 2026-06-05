04 Limited Sazabys主催「YON FES 2026」がユニクロ「UTme!」とコラボレーション｜名古屋PARCOでPOP UPも開催決定

名古屋発のロックバンド・04 Limited Sazabys（フォー・リミテッド・サザビーズ）主催の野外フェスティバル『YON FES（ヨンフェス）2026』と、ユニクロのカスタマイズサービス「UTme!」および刺繍サービスとのコラボレーションを実施することが決定した。

『YON FES』および04 Limited Sazabysの限定デザインを使用して自身でカスタマイズし、オリジナルアイテムを作ることができる本企画。デザイン素材を自由に組み合わせることで、フォーリミファン、『YON FES』ファンにとって“自分だけの1枚”として形にすることができる。

また、本企画では、YON FES2026の会場からの「UNIQLO LIVE STATION」ライブ配信や、「UTme!」紹介ムービーの公開など、04 Limited Sazabysおよび『YON FES』とさまざまなコラボを実施する。

販売期間は2026年6月5日（金）〜7月31日（金）となる。取扱店舗や商品の詳細は、「YON FES2026×UTme!」特設ページでチェックできる。

『YON FES』は、2026年6月20日（土）、21日（日）の2日間にわたって愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて行われる野外フェスで、今年で10周年を迎える。

ELLEGARDEN（エルレガーデン）、マキシマム ザ ホルモンといった強靭なゲストや、THE ORAL CIGARETTES（ジ・オーラル・シガレッツ）、BLUE ENCOUNT（ブルー・エンカウント）、go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）、My Hair is Bad（マイヘアーイズバッド）、キュウソネコカミ、SHANK（シャンク）といった同世代の旧友バンド、Fire EX.(from 台湾)、the cabs（ザ キャブス）といった初参加アーティストを含む豪華アクト21組がラインナップ。

また、『YON FES』の開催を記念し、名古屋PARCOでは『YON FES POP UP!』を6月13日（土）〜6月22日（月）の期間限定で開催。ここでしか買えないPOP UP限定グッズ販売や、2016年の初開催からこれまでの10年間のライブのダイジェスト上映など、『YON FES』開催を盛り上げるコンテンツが予定されている。

【サービス概要】

■04 Limited Sazabys主催「YON FES 2026」×ユニクロ「UTme!」コラボレーション

「UTme!」は、写真やテキスト、スタンプなどを自由に組み合わせて“自分だけのオリジナルデザイン”を簡単に作成・購入できるサービス。刺繍サービスでは、手持ちのユニクロ商品や店頭商品にロゴや文字を刺繍で加えることができ、カスタマイズの幅をさらに広げることができる。

本企画では、「YON FES」および04 Limited Sazabysのロゴやイラストを含む、多数のデザイン素材を展開。販売期間は2026年6月5日（金）〜7月31日（金）となる。

＜UTme!サービス＞・販売場所：ユニクロ UTme! 取扱店舗およびUTme!オンラインストアhttps://utme.uniqlo.com/tips/11275/・デザイン：YON FES、04 Limited Sazabysコラボスタンプ・販売価格：1990円〜（プリント代込）・対象商品：UTme!オリジナルTシャツ、トートバッグほか

＜刺繍サービス＞・販売場所：ユニクロ 刺繍サービス取扱店舗https://utme.uniqlo.com/tips/19903/・デザイン：04 Limited Sazabysロゴ 2種・3色展開・刺繍加工代：1000円・対象商品：ユニクロ商品への刺繍加工※過去に購入されたユニクロ商品も刺繍が可能※一部加工対象外商品あり※UTme!サービスとの併用不可

YON FES 2026×UTme!特設ページhttps://utme.uniqlo.com/tips/20469/?utm_source=utme_instore&utm_medium=qr_code&utm_campaign=26ss_yonfes

【ライブ・イベント概要】

■YON FES 2026

日時：2026年6月20日（土）21日（日）時間：開場9:30／開演11:00／終演19:00 (各日共通予定）会場：モリコロパーク（愛･地球博記念公園)

【出演アーティスト】6月20日（土）：04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO’S / SHANK / THE BOYS＆GIRLS / the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ

6月21日（日）：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet /キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン

HP：https://yonfes.nagoya/feature/2026 ■YON FES POP UP! in NAGOYA PARCO

イベント期間：2026年6月13日（土）〜6月22日（月）10:00〜20:00 ※最終日は17:00閉場会場：名古屋PARCO西館5F・EVENT SPACE入場料：無料※混雑状況により入場制限、整理券配布を行う場合あり主催：パルコ

公式サイト：https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1943