次回のフジテレビ『STAR』にイコラブ、Aぇ! group、ORANGE RANGE、櫻坂46、リトグリが出演決定

6月11日放送のフジテレビ『STAR』（毎週木曜 19時～）の出演アーティストが発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

＝LOVE「お姫様の作り方」「モラトリアム」

Aぇ! group「でこぼこライフ」

ORANGE RANGE「1000%」「チャンピオーネ」

櫻坂46「Lonesome rabbit」

Little Glee Monster「Pages」

※アーティスト名五十音順

■『STAR』ナビゲーターにAぇ! group小島健が就任

Aぇ! groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌で6月12日にリリースされる新曲「でこぼこライフ」を披露。

さらに番組MCの上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）とタッグを組む『STAR』ナビゲーターに小島健が就任。小島と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのかにも注目だ。

櫻坂46は6月10日発売予定の新曲「Lonesome rabbit」をパフォーマンス。2週連続登場のLittle Glee Monsterは、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマである新曲「Pages」を美しく歌い上げる。

MUFGスタジアム（国立競技場）公演を控える＝LOVEは、「お姫様の作り方」「モラトリアム」のスペシャルメドレーを届ける。

そして、ORANGE RANGEは、6月12日から開催される『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムで6月3日に配信リリースされた新曲「1000%」、2006年に発売されたNHKサッカードイツ大会放送テーマソング「チャンピオーネ」の熱気あふれるパフォーマンスを披露する。

※メイン写真、上段左からAぇ! group、＝LOVE、ORANGE RANGE / 下段左から櫻坂46、Little Glee Monster

■番組情報

フジテレビ『STAR』

06/11（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/