ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７５ｂｐに小幅拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７５ｂｐに小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 3.037
フランス 3.677（+64）
イタリア 3.782（+75）
スペイン 3.462（+43）
オランダ 3.154（+12）
ギリシャ 3.735（+70）
ポルトガル 3.401（+36）
ベルギー 3.582（+55）
オーストリア 3.275（+24）
アイルランド 3.176（+14）
フィンランド 3.378（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 3.037
フランス 3.677（+64）
イタリア 3.782（+75）
スペイン 3.462（+43）
オランダ 3.154（+12）
ギリシャ 3.735（+70）
ポルトガル 3.401（+36）
ベルギー 3.582（+55）
オーストリア 3.275（+24）
アイルランド 3.176（+14）
フィンランド 3.378（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）