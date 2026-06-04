ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７５ｂｐに小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　3.037
フランス　　　3.677（+64）
イタリア　　　3.782（+75）
スペイン　　　3.462（+43）
オランダ　　　3.154（+12）
ギリシャ　　　3.735（+70）
ポルトガル　　　3.401（+36）
ベルギー　　　3.582（+55）
オーストリア　3.275（+24）
アイルランド　3.176（+14）
フィンランド　3.378（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）