　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)

◯6万7625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
みずほ証券　　　　　　　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース