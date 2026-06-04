スーパーセレブ生活を送る4人の女性を追いかける『CELEB SECRET』 ゲストに“セレブの代表格”神田うのが決定
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の事前番組を6日午後9時から放送する。事前番組、20日午後9時より無料放送開始する第1話、翌週放送の第2話にスタジオゲストとしてタレントの神田うのが出演することが決定した。
【写真】「前髪の薄毛問題」を告白… 頭に施術中の様子を公開した神田うの※3枚目
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
今回、同番組の事前番組および第1話と第2話にスタジオゲストとして神田の出演が決定。自身も芸能界を代表するセレブである神田は、収録を終えて「“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います」とコメント。
続けて、「『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました」と語った。
■神田うの コメント全文
“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います。
『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました。
【写真】「前髪の薄毛問題」を告白… 頭に施術中の様子を公開した神田うの※3枚目
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
今回、同番組の事前番組および第1話と第2話にスタジオゲストとして神田の出演が決定。自身も芸能界を代表するセレブである神田は、収録を終えて「“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います」とコメント。
続けて、「『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました」と語った。
■神田うの コメント全文
“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います。
『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました。