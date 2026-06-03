¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÀ½Â¤¤Î¥ß¥³¥È¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¡Ê³ô¡Ë¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤Û¤«1¼Ò¤¬ÆÃÊÌÀ¶»»
¡¡¥ß¥³¥È¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¡Ê³ô¡Ë¡ÊÂÍø»Ô¡Ë¤È¡¢´ØÏ¢¤Î¥ß¥³¥ÈÉÔÆ°»º¡Ê³ô¡Ë¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Ï£µ·î£²£°Æü¡¢±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤è¤êÆÃÊÌÀ¶»»³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï¥ß¥³¥È¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¤¬¶âÍ»ºÄÌ³¤òÃæ¿´¤ËÌó£±£´²¯±ß¡¢¥ß¥³¥ÈÉÔÆ°»º¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¡£
¡¡¥ß¥³¥È¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ì¼¡²¼ÀÁ¤±¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£°£´Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¹©¾ìÎÙÃÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼è°ú¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¼çÎÏ¼è°úÀè¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼«¼Ò³«È¯¡¦À¸»º¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ê¤É¤Î³°ÉôÍ×°ø¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÈ÷Åê»ñ»þ¤Î¼ÚÆþ¶â¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¾®´ë¶È³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¤Î»Ù±ç¤ò¶Ä¤®¡¢£²£°£²£µÇ¯£²·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÂçÍøº¬¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¡Ê³ô¡Ë¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ËÆ±Ç¯£´·î£±ÆüÉÕ¤Ç»ö¶È¤ò°Ü´É¡£Åö¼Ò¤Ï£±£±·î£³£°Æü¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Î·èµÄ¤Ë¤è¤ê²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¥ß¥³¥È¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:271023767¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:4060001018602¡¢ÂÍø»Ô±©´¢Ä®£µ£µ£¶¡¢ÀßÎ©£±£¹£¸£°¡Ê¾¼ÏÂ£µ£µ¡ËÇ¯£³·î¡¢»ñËÜ¶â£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë
¢¨¥ß¥³¥ÈÉÔÆ°»º¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:025805339¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:2060001029824¡¢Æ±½ê¡¢ÀßÎ©£²£°£±£·¡ÊÊ¿À®£²£¹¡ËÇ¯£¹·î¡¢»ñËÜ¶â£±£°£°Ëü±ß¡Ë
¢¨ÂçÍøº¬¥Þ¥·¥Ê¥ê¡¼¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:038459647¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:5060001037956¡¢ÂÍø»Ô¡Ë