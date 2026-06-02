自信深める力投も相手が悪すぎた…メジャー1年目の今井達也が肌で実感させられたMLBトップクラスの剛腕の実力とは
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アストロズの今井達也は現地時間5月31日、本拠地でのブルワーズ戦に先発した。6回を投げて1本塁打を含む3安打2失点という内容で3敗目。それでも降板後には投球への手応えもにじんだ。
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「力を入れてもそんなに引っかけたり抜けたりとか、暴れなさそうだなというポジションを、やっと日本の時と近いような感覚を見つけられた。今日はそれが大きな収穫かと思います」
アストロズを取材するハビアー・ゴンザレス記者らの囲み取材に、今井はうなずきながら答えた。4回1死から5番のジェーク・バウアーズに手痛い先制2ランを浴びた。この一発が、この試合を通じて両軍唯一の得点機会。試合にはそのまま0−2で敗れたが、それ以降も失点を重ねることはなかった。
「ホームランは打たれましたけど、ストライクゾーンで勝負ができたので。まずは自分のできることを精いっぱいやるだけだと思っています」
これで前回登板5月25日のレンジャーズ戦の6回無失点に続き、2試合連続でクオリティースタートを達成。何よりこの日は投げ合った相手が悪すぎた。今絶好調で、サイ・ヤング賞候補にも名乗りを挙げているジェーコブ・ミジオロウスキ。24歳の怪腕は、この日も7回3安打無失点、8奪三振無四球と付け入る隙を全く与えてくれなかった。
特に5月は6試合に先発して5勝0敗、防御率0.23という驚異の数字で終えた。38回1／3を投げて被安打はわずか14。イニング数を大きく上回る57三振を奪い、失点は1点だけだった。
5月はナショナル・リーグではフィリーズのクリストファー・サンチェスも驚異的なパフォーマンスを発揮した。こちらは5試合に先発して4勝0敗、そして防御率は0.00。39回を投げて1失点も許さなかったのだ。
「サンチェスか、ミジオロウスキーか」
3、4月度はドジャースの大谷翔平が受賞した5月の投手月間MVPについて、早くも米メディアでは熱い議論が飛び交っている。いずれもアンタッチャブルな数字を残した。ほぼ同じ投球回を投げて無失点のサンチェスに対し、ミジオロウスキーの57奪三振は、サンチェスの45奪三振に差をつけた。
頂上決戦のさなかにいる若き剛腕には、唯一の失投が痛手となった格好だが、今井もメジャー1年目の挑戦で徐々に足元を固めつつある。「いろいろと環境が変わる中でも、日本の時からやっていることをいかに継続して、いろいろ試行錯誤して、失敗して。今日をきっかけにもっといい投球ができるように頑張りたい」。そう最後に結んだ今井。メジャー頂点の投球を肌で感じるとともに、また一つ経験を積む貴重なマウンドとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]