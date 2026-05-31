anoが、3月の神奈川・厚木公演を皮切りに9都市を巡る自身初の全国ホールツアー＜Hall Tour 2026 DUAL DINER＞を開催し、本日5月31日の大阪・グランキューブ大阪にてファイナルを迎えた。

西洋の古い館の晩餐会を思わせる長いダイニングテーブルが置かれたステージセットに、しっとりとした赤いビロード調のセットアップに白い羽の装飾が輝く衣装を身に纏ったanoが白い光の中から登場。

バックドロップに描かれた“DUAL DINER”の文字が、左右に広がる長い翼のようにanoの背に浮かび上がると、水色のギブソンSGによる弾き語りで始まる「Past die Future」でライブの幕が上がった。

怒涛の如く披露されたセットリストは、anoがW主演を務めたテレ東系ドラマ『惡の華』のために書き下ろした「愛晩餐」やアニメ『TRIGUN STARGAZE』オープニングテーマ「ピカレスクヒーロー」などの最新曲から、「ちゅ、多様性。」や「ハッピラッキーチャッピー」のような代表曲まで、新旧をまじえたバラエティーに富んだ全19曲。さらに、シャウトやデスヴォイスの激しいパフォーマンスで会場が熱を帯びると、「SWEETSIDE SUICIDE」や「愛してる、なんてね。 (unplugged)」など、ストリングスを交えた新しいアレンジでこれまでと違った趣を感じさせる楽曲も披露。

ホール公演ならではの心地よい響き、オーディエンスと近い距離感が聴く側の心を揺さぶるなど、ドラマティックなライブが展開された。そして最後は、「ミッドナイト全部大丈夫」で、anoに温かな呪いをかけられて、ツアーが終幕した。

なおanoは、6月26日より全国公開の『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』主題歌にして新曲「貸しっぱなしデスティニー」に加え、ano & 粗品の歌唱によるオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を6月3日に配信シングルとしてリリースすることが決定し、同シングルのジャケット写真と最新アーティスト写真が公開となった。

主題歌「貸しっぱなしデスティニー」はanoが作詞を手掛けたほか、こめだわらと作曲を共作、編曲はTAKU INOUEが務めた新曲だ。クールでダークなサウンドとPOP感が融合し、コミカルな部分を兼ね備えた仕上がりとなった。一方のオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」は『ケロロ軍曹』には欠かせない「ケロッ！とマーチ」のカバー曲となるもの。これまでにも数々の著名人が「ケロッ！とマーチ」のカバー曲を歌唱してきているが、今回はanoが粗品とタッグを組み、令和版の「ケロッ！とマーチ」が誕生したかたちだ。歌詞は、anoもアイデアを提供して原曲から変更されている。

また、anoが『ケロロ軍曹』のファンであることは周知の事実。そして新劇場版サイドから熱いオファーを受けて実現した相思相愛のタイアップは、“今”の『ケロロ軍曹』ならではの取り組みがされている。公開されたジャケット写真アートワークの原案を手掛けたのは『新劇場版☆ケロロ軍曹』の追崎史敏監督。作画はキャラクターデザイン／総作画監督を務めた小池智史によって特別に描き下ろされたもので、『新劇場版☆ケロロ軍曹』とのコラボレーションが実現したかたちだ。ケロロ軍曹と小隊員たちが絵から飛び出してきそうなワクワクするデザインとなっていることに加え、アニメ20周年プロジェクトの宣伝隊長に就任した“あの”も、ケロロ小隊新隊員 アノノ宣伝隊長として描かれている。アーティスト写真は、これまでanoと様々な作品でタッグを組んでいる渡邉 直による撮り下ろし。『ケロロ軍曹』へのオマージュが込められた仕上がりだ。

本日5月31日よりApple Music、Spotify、Amazon Musicでは、「貸しっぱなしデスティニー」と「また帰ってきたケロッ！とマーチ」のPre-add / Pre-saveがスタートとなったほか、6月1日14:00〜17:51放送のFM802番組『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』内では「貸しっぱなしデスティニー」のラジオ初オンエアも決定。anoも17時台にゲストとして同番組に生出演する予定だ。

anoは9月4日、東京ガーデンシアターにて＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞の追加公演を開催するほか、anoオフィシャルファンクラブ“CLUB DENTAL MOUSE”会員限定弾き語りライブ＜天国未遂 Vol.1＞の開催が決定している。また7月15日には、Paledusk主催対バンツアー＜Who killed Paledusk?? TOUR＞、9月21日には、＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026＞への出演も決定している。

撮影◎横山マサト(ライブ)

■ホールツアー＜Hall Tour 2026 DUAL DINER＞5月31日(日)＠大阪・グランキューブ大阪 セットリスト

01.Past die Future

02.ちゅ、多様性。

03.スマイルあげない

04.涙くん、今日もおはようっ

05.愛晩餐

06.AIDA

07.ハッピーラッキーチャッピー

08.この世界に二人だけ

09.普変

10.KILL LOVE

11.鯨の骨

12.SWEETSIDE SUICIDE

13.愛してる、なんてね。 (unplugged)

14.ピカレスクヒーロー

15.骨バキ☆ゆうぐれダイアリー

16.Bubble Me Face

17.絶絶絶絶対聖域

18.YOU&愛Heaven

19.ミッドナイト全部大丈夫 ■＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞

3月07日(土) 神奈川・厚木市文化会館

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 宮城・東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

open16:00 / start17:00

4月04日(土) 香川・サンポートホール高松・大ホール

open16:00 / start17:00

4月19日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

5月09日(土) 広島・広島JMS アステールプラザ 大ホール

open16:00 / start17:00

5月16日(土) 新潟・新潟テルサ

open16:00 / start17:00

5月22日(金) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 大阪・グランキューブ大阪

open16:00 / start17:00

9月04日(金) 東京・東京ガーデンシアター

open18:00 / START19:00 ※追加公演

主催・企画・制作：トイズファクトリー

制作協力：ハンズオン・エンタテインメント

特設サイト：https://ano-special.com/halltour2026/

■デジタルシングル「貸しっぱなしデスティニー」

2026年6月3日(水)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/ano_keroromovie

※2026.6.3 AM0:00より有効

Pre-add / Pre-save：https://tf.lnk.to/ano_keroromovie_pre

●ano「貸しっぱなしデスティニー」

※『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』主題歌

作詞：あの

作曲：あの、こめだわら

編曲：TAKU INOUE

●ano & 粗品「また帰ってきたケロッ！とマーチ」

※『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』オープニング曲

作詞：もりちよこ

作・編曲：沢田完

■＜ano Hall Tour 2026 DUAL DINER＞追加公演

9月4日(金) 東京ガーデンシアター

open18:00 / start19:00

▼チケット

全席指定 \9,900(税込)

入場制限：3歳以上チケット必要、2歳以下入場不可

詳細：https://ano-official.com/news/detail/72387

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

■anoオフィシャルファンクラブ“CLUB DENTAL MOUSE”会員限定＜弾き語りライブ「天国未遂 Vol.1」>

【東京公演】

7月10日(金) 東京キネマ倶楽部

・1部：open16:00 / start17:00

・2部：open19:00 / start20:00

▼チケット

・1階スタンディング \7,700(税込)

・2階指定席 \7,700(税込)

※東京公演のみ別途ドリンク代 \500

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

【大阪公演】

7月12日(日) 大阪市中央公会堂 大集会室

open16:00 / start17:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼チケット

全席指定 \7,700(税込)

※3歳以上チケット必要

※2歳以下入場不可

詳細：https://ano-official.com/news/detail/72449

CDジャケット

配信ジャケット

■「KILL LOVE」収録シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

※「KILL LOVE」：2026年6月5日放送開始ドラマ25『わたしの相殺日記』主題歌

配信リンク：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi

CD：2025年9月4日(木)発売

【CD】PPTF-8185 \1,650(税込)

※ライブ会場・TOY’S STORE 限定販売商品

TOY’S STORE限定：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-8185

▼CD収録内容

1.KILL LOVE

作詞：あの 作曲：あの 編曲：Yuzuru Kusugo

2.ミッドナイト全部大丈夫

作詞：あの 作曲：あの 編曲：UCARY & THE VALENTINE

■ドラマ25「わたしの相殺日記」

放送日時：6月5日スタート ※毎週金曜深夜24時52分〜25時23分

BSテレ東：6月8日スタート ※毎週月曜深夜24時00分~24時30分

※6月15日を除く

※第3話は6/22(月)深夜24時30分~24時59分

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州

配信：各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶︎U-NEXT : https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer : https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東) : https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino : https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

主演：あの

脚本：田口佳宏、吉見健士

監督：アベラヒデノブ、松浦健志、宮森玲実

主題歌：ano「KILL LOVE」(トイズファクトリー)

プロデューサー：正井彩夏(テレビ東京)、吉見健士(共同テレビジョン)、楠本芳子(共同テレビジョン)

制作：テレビ東京、共同テレビジョン

製作著作：「わたしの相殺日記」製作委員会

・公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/sousainikki/

・公式X：@tx_sousainikki

・公式Instagram：@tx_sousainikki

Ⓒ「わたしの相殺日記」製作委員会

■ライブ／イベント出演情報

＜Paledusk主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』＞

7月15日(水) 東京・Zepp Shinjuku

＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026＞

9月21日(月/祝) 千葉・千葉市蘇我スポーツ公園