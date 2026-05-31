6月のFIFAワールドカップ2026に向けて、国内で最後の実戦を行う日本代表は、31日にアイスランドと対戦します。前日会見を行った森保一監督は、翌日の選手の起用について話をしました。

「ワールドカップに向けて、チーム全体のコンディションを上げていくことを考えています。そういった意味では出場時間が少なかった選手、ケガだった選手をより長い時間起用したい」

その中でスタメン起用を明かしたのは、キャプテンでボランチを務めるとみられる遠藤航選手（リバプール/イングランド）。2月に左足じん帯損傷で長期離脱。その後は人工じん帯で補強し、回復期間を早め、ワールドカップメンバー入り。久しぶりの試合で、状態やプレーを見極めます。

そしてこのアイスランド戦のみ限定で招集されたDF吉田麻也選手のスタメンも明言。「前半の10分ぐらいかと思いますが、プレーしてもらって、そこから彼を送り出したいと思っています」の言葉。またワールドカップ前、重要な最後の試合でのセレモニーを行うことに賛否があることは認識しつつも、森保監督は吉田選手のこれまでの貢献に感謝の意を優先。

「ワールドカップで勝つ可能性を1％でも上げるために彼には来てもらっているのが第一。そこにもう一つ感謝があります。これまでの代表チームで日本のために戦ってくれた選手で、第1期の私のチームでは東京五輪も含めて一緒に日本代表を強化していく中、さまざまな意見を交わし、コミュニケーションを取ってきた。選手たちをまとめてくれて、一つの方向に向かっていけたところは代表チームの監督としての感謝もあります」

また南野拓実選手（モナコ/フランス）、三笘薫選手（ブライトン/イングランド）らの離脱で、新たな選択肢が求められる左のシャドーのポジションについても言及。合宿初日から合流している鈴木唯人選手（フライブルク/ドイツ）も、鎖骨骨折からの復帰で、大事を取ることが予想されている中、森保監督は。

「中村敬斗（ランス/フランス）を1つ上げて、ウイングバックに誰かを入れるなど考えていますが、伊東純也（ゲンク/ベルギー）を使っていきたいと思っています。（3月の）イングランド戦では、右のシャドーで出ましたけど、そのポジションは久保建英（レアル ソシエダ/スペイン）も戻ってきてくれました。コンビネーションの確認という部分で、今は伊東純也を考えています。ただギリギリまで考えて最後決めるので、違っていたらその時はすいません（笑）」

アイスランド戦は31日午後7時25分にMUFGスタジアム（国立競技場）で、キックオフします。