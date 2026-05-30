1個約174円でカフェ気分♡【コストコ】の「大容量おやつ」で幸福度、爆上げーーッ！

物価上昇が続く今、日々の家計のやりくりを見直している人も多いのでは？ そんな中で注目したいのが、【コストコ】で見つかるコスパ優秀な大容量商品。今回は、カフェタイムを充実させてくれる「大容量おやつ」をピックアップしました。マニアさん考案のアレンジ方法とあわせてご紹介します。

お皿にうつすだけでも可愛く見える

@costco_hackerさんが「1個約174円でカフェ気分！」と紹介している、「ベルギーバターワッフル」。ベルギーワッフル独特の可愛らしい形は、お皿に移すだけでおしゃれなカフェのメニューのような雰囲気。バターの風味やパールシュガーのジャリッとした食感、しっかりとした甘さで、病みつきになりそう。@costco_hackerさんによると「軽いおやつというよりは“しっかり系”」とのことで、満足感がありそうです。8個入り、\1,398（税込）。

アレンジ自在！ モーニングからカフェタイムまで！

ベルギーワッフルの定番アレンジとして思いつくのは、フルーツやホイップ、アイスをトッピングしたカフェ風スイーツが多いのでは。しかし、@costco_hackerさんは、「甘じょっぱさが最高」というコメントとともに、ベーコンとチーズをトッピングして焼き上げたアレンジも紹介しています。朝ごはんや、軽めのランチに良さそう。

マニアが大絶賛！ コロンとしたフォルムは癒し系！

「結論：これは買い」「期待以上の満足感」と、@costco_hackerさんがベタ褒めするのは「フランスあんぱん」。そのままパクっと片手で食べられる手軽さも魅力です。さらに、@costco_hackerさんが「1個約133円でコスパ良し」とコメントするように、コストコならではのお手頃感あり。この素朴なフォルムに、筆者はほっこり癒されました。9個入り\1,198（税込）で、@costco_hackerさんは冷凍保存もしているそう。

リベイク推奨！ バターとの相性も抜群

「フランスあんぱん」は、薄くのばしたフランスパン生地で粒あんを包んでいます。そのままでも美味しそうですが、@costco_hackerさんいわく「これは絶対に温め推奨」なのだそう。トースターで2～3分とのことですが、さらに、バターを追加するというご褒美感をアップさせるアレンジレシピも紹介。カロリー高めの“背徳感おやつ”で、日頃のがんばりを労いたい人はぜひ試してみて！

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※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N