奈良vs大分 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-28位決定戦)第1戦](ロートF)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
[大分トリニータ]
先発
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 7 吉田真那斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 5 中川寛斗
MF 18 野嶽惇也
MF 72 山口卓己
FW 9 有馬幸太郎
FW 14 宇津元伸弥
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 40 古野優斗
DF 2 岡本拓也
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 37 木本真翔
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 2 高畠捷
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 22 生駒稀生
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
[大分トリニータ]
先発
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 7 吉田真那斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 5 中川寛斗
MF 18 野嶽惇也
MF 72 山口卓己
FW 9 有馬幸太郎
FW 14 宇津元伸弥
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 40 古野優斗
DF 2 岡本拓也
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 37 木本真翔
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平