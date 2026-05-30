[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-28位決定戦)第1戦](ロートF)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 2 高畠捷

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 33 佐藤大翔

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 22 生駒稀生

DF 27 中山雅斗

DF 36 石井大生

MF 11 佐藤諒

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

FW 14 望月想空

監督

大黒将志

[大分トリニータ]

先発

GK 1 田中悠也

DF 6 三竿雄斗

DF 7 吉田真那斗

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 5 中川寛斗

MF 18 野嶽惇也

MF 72 山口卓己

FW 9 有馬幸太郎

FW 14 宇津元伸弥

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 40 古野優斗

DF 2 岡本拓也

MF 16 茂平

MF 19 小酒井新大

MF 37 木本真翔

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平