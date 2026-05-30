[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦](CFS)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 17 知念哲矢

DF 42 マテイ・ヨニッチ

DF 88 升掛友護

MF 7 森俊貴

MF 20 ペドロ・アウグスト

MF 24 西谷和希

FW 19 ダヴィド・モーベルグ

FW 29 齋藤恵太

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 16 児玉潤

DF 28 小西慶太郎

DF 32 小池裕太

DF 33 乾貴哉

MF 6 加藤丈

MF 10 岡庭裕貴

MF 13 大嶌貴

MF 18 加藤大

FW 23 吉田篤志

監督

今矢直城

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 20 加藤大育

DF 50 植村洋斗

MF 6 金子大毅

MF 7 上原力也

MF 8 為田大貴

MF 9 渡邉りょう

MF 38 川口尚紀

MF 39 角昂志郎

FW 11 マテウス・ペイショット

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 4 松原后

DF 26 西久保駿介

DF 36 吉村瑠晟

DF 66 増田大空

MF 42 石塚蓮歩

MF 65 西岡健斗

FW 27 佐藤凌我

FW 56 奥田悠真

監督

三浦文丈