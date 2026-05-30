栃木Cvs磐田 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦](CFS)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 29 齋藤恵太
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 16 児玉潤
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 10 岡庭裕貴
MF 13 大嶌貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
監督
今矢直城
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 50 植村洋斗
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 9 渡邉りょう
MF 38 川口尚紀
MF 39 角昂志郎
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 26 西久保駿介
DF 36 吉村瑠晟
DF 66 増田大空
MF 42 石塚蓮歩
MF 65 西岡健斗
FW 27 佐藤凌我
FW 56 奥田悠真
監督
三浦文丈
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 29 齋藤恵太
FW 77 田中パウロ淳一
GK 16 児玉潤
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 10 岡庭裕貴
MF 13 大嶌貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
監督
今矢直城
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 50 植村洋斗
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 9 渡邉りょう
MF 38 川口尚紀
MF 39 角昂志郎
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 26 西久保駿介
DF 36 吉村瑠晟
DF 66 増田大空
MF 42 石塚蓮歩
MF 65 西岡健斗
FW 27 佐藤凌我
FW 56 奥田悠真
監督
三浦文丈