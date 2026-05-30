FC大阪vs滋賀 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦](花園)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 2 坂本翔
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 36 森村俊太
MF 37 家坂葉光
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 16 田中恵太
DF 23 秋山拓也
MF 7 木匠貴大
MF 15 福井和樹
MF 32 鳥山陽斗
MF 41 野瀬龍世
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
MF 44 藤谷壮
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
DF 48 谷田壮志朗
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 47 渡邉綾平
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 2 坂本翔
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 36 森村俊太
MF 37 家坂葉光
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 16 田中恵太
DF 23 秋山拓也
MF 15 福井和樹
MF 32 鳥山陽斗
MF 41 野瀬龍世
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 2 平井駿助
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
MF 44 藤谷壮
FW 10 人見拓哉
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
DF 48 谷田壮志朗
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 47 渡邉綾平
FW 9 森本ヒマン
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
監督
和田治雄