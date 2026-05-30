[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(29-32位決定戦)第1戦](花園)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 2 坂本翔

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 14 住田将

MF 36 森村俊太

MF 37 家坂葉光

FW 9 島田拓海

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 16 田中恵太

DF 23 秋山拓也

MF 7 木匠貴大

MF 15 福井和樹

MF 32 鳥山陽斗

MF 41 野瀬龍世

FW 28 東家聡樹

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 1 伊東倖希

DF 2 平井駿助

DF 4 井出敬大

DF 14 白石智之

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 18 秋山駿

MF 28 田部井悠

MF 32 海口彦太

MF 44 藤谷壮

FW 10 人見拓哉

控え

GK 21 櫛引政敏

DF 5 西山大雅

DF 48 谷田壮志朗

MF 16 鈴木翔太

MF 24 ロメロ・フランク

MF 47 渡邉綾平

FW 9 森本ヒマン

FW 11 三宅海斗

FW 15 菊島卓

監督

和田治雄