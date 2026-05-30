ÁêÌÏ¸¶vsÆ£»Þ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[5.30 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(17-20°Ì·èÄêÀï)Âè1Àï](¥®¥ª¥ó¥¹)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:É¶¸µ´õ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[SCÁêÌÏ¸¶]
ÀèÈ¯
GK 21 ¶âû¦¹À
DF 13 ¾ïÅÄ¹î¿Í
DF 16 ¹âÌîÎË
DF 18 »°µ´³¤
DF 37 »³ÆâÎÖÂÀÏº
MF 4 ÅçÀî½ÓÏº
MF 7 Ãª¶¶¶Æ»Î
MF 10 Ãæ»³Î¦
MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í
MF 24 ¿ùËÜÏ¡
FW 9 º´¡¹ÌÚ²÷
¹µ¤¨
GK 1 »°±º´ð±Í
GK 22 ¿ùËÜÂçÃÏ
DF 19 ²ÅÄ¶õ
MF 6 ÆÁ±ÊÍµÂç
MF 8 ¿À¸Í¹¯Êå
MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ
MF 20 ÀîÈªÍ¥æÆ
FW 11 ÉðÆ£Íº¼ù
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È
[Æ£»ÞMYFC]
ÀèÈ¯
GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤
DF 2 ±ÊÌî½¤ÅÔ
DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀ
DF 16 ¿¹ÐÒÎ¤
MF 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ð
MF 8 ÀõÁÒÎ÷
MF 13 ÃæÂ¼Í¥ÅÍ
MF 14 »°ÌÚ¿ÎÂÀ
MF 17 ²¬ß·¹·À±
MF 19 ¶áÆ£Í¥À®
FW 9 ÌðÂ¼·ò
¹µ¤¨
GK 31 ·ªÀ´ÂÁ»Ö
DF 4 ÃæÀîÁÏ
DF 22 µ×ÉÙÎÉÊå
DF 25 ÃæÂ¼ÎÃ
MF 15 ¿ùÅÄ¿¿É§
MF 26 ²ÏËÜÂç²í
MF 30 ¶ÜÀ¸³¤æÆ
FW 11 ¿¿ÆéÈ»¸×
FW 29 ´×ÅÄÈ»¿Í
´ÆÆÄ
ËêÌîÃÒ¾Ï
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:É¶¸µ´õ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[SCÁêÌÏ¸¶]
ÀèÈ¯
GK 21 ¶âû¦¹À
DF 13 ¾ïÅÄ¹î¿Í
DF 16 ¹âÌîÎË
DF 18 »°µ´³¤
DF 37 »³ÆâÎÖÂÀÏº
MF 4 ÅçÀî½ÓÏº
MF 7 Ãª¶¶¶Æ»Î
MF 10 Ãæ»³Î¦
MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í
MF 24 ¿ùËÜÏ¡
FW 9 º´¡¹ÌÚ²÷
¹µ¤¨
GK 1 »°±º´ð±Í
GK 22 ¿ùËÜÂçÃÏ
DF 19 ²ÅÄ¶õ
MF 8 ¿À¸Í¹¯Êå
MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ
MF 20 ÀîÈªÍ¥æÆ
FW 11 ÉðÆ£Íº¼ù
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È
[Æ£»ÞMYFC]
ÀèÈ¯
GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤
DF 2 ±ÊÌî½¤ÅÔ
DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀ
DF 16 ¿¹ÐÒÎ¤
MF 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ð
MF 8 ÀõÁÒÎ÷
MF 13 ÃæÂ¼Í¥ÅÍ
MF 14 »°ÌÚ¿ÎÂÀ
MF 17 ²¬ß·¹·À±
MF 19 ¶áÆ£Í¥À®
FW 9 ÌðÂ¼·ò
¹µ¤¨
GK 31 ·ªÀ´ÂÁ»Ö
DF 4 ÃæÀîÁÏ
DF 22 µ×ÉÙÎÉÊå
DF 25 ÃæÂ¼ÎÃ
MF 15 ¿ùÅÄ¿¿É§
MF 26 ²ÏËÜÂç²í
MF 30 ¶ÜÀ¸³¤æÆ
FW 11 ¿¿ÆéÈ»¸×
FW 29 ´×ÅÄÈ»¿Í
´ÆÆÄ
ËêÌîÃÒ¾Ï