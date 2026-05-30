名古屋vs町田 スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第1戦](パロ瑞穂)
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 36 萩裕陽
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 36 萩裕陽
DF 20 三國ケネディエブス
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛