広島vs川崎F スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(7-8位決定戦)第1戦](Eピース)
※14:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 21 田中雄大
DF 16 志知孝明
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 20 持山匡佑
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 32 林駿佑
MF 18 紺野和也
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
※14:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 21 田中雄大
DF 16 志知孝明
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 山口瑠伊
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 20 持山匡佑
控え
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 32 林駿佑
MF 18 紺野和也
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利