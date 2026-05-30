同い年の選手「顔ちっちゃすぎるし白すぎる!」浦和応援の美女アイドルが肩組み2ショット披露
浦和レッズと三菱重工浦和レッズレディースの応援番組『REDS TV GGR』で16代目MCアシスタントを務める高橋遥花さんが、同い年の選手とのツーショットを披露した。
女性アイドルグループ「Chuu Cute(チューキュート)」のメンバーとしても活動する高橋さんは、29日に自身のX(@Haruka_chuucute)を更新。「島田選手!02年生まれの同い年〜! うれしいぃぃぃ」と綴り、番組で共演した浦和レディースFW島田芽依と肩を組んでピースをする写真を掲載した。
島田は育成年代から浦和に所属し、2021年にトップチーム昇格。2022年にU-20日本代表としてU-20女子ワールドカップに出場し、2023年には日本女子代表(なでしこジャパン)に選出されてアジア競技大会の優勝に貢献した。X(@shima_0508)で高橋さんの投稿に反応し、「はるっちと同い年 顔ちっちゃすぎるし白すぎる!笑 楽しかったあ」と引用リポストしている。
ファンからは「良い2ショット」「浦和のゴールデンエイジ」「最強世代!!」などの声が上がった。
女性アイドルグループ「Chuu Cute(チューキュート)」のメンバーとしても活動する高橋さんは、29日に自身のX(@Haruka_chuucute)を更新。「島田選手!02年生まれの同い年〜! うれしいぃぃぃ」と綴り、番組で共演した浦和レディースFW島田芽依と肩を組んでピースをする写真を掲載した。
ファンからは「良い2ショット」「浦和のゴールデンエイジ」「最強世代!!」などの声が上がった。
島田選手!02年生まれの同い年〜!⚽️— 高橋 遥花 Chuu♡Cute (@Haruka_chuucute) May 29, 2026
うれしいぃぃぃ pic.twitter.com/4S5MrbDUjF