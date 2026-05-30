全8種アクリルキーホルダーが880円で登場！ 自認シマエナガ「TSUTAYAレイクタウン ポップアップショップ」

記事ポイント 自認シマエナガのポップアップショップがTSUTAYA レイクタウンで2026年6月14日まで延長開催中アクリルキーホルダー・木製マグネット・アクリルマグネットなど追加グッズが新登場購入者全員にマグネット型しおりのプレゼント、2,200円以上購入で卵型缶バッジも贈呈 自認シマエナガのポップアップショップがTSUTAYA レイクタウンで2026年6月14日まで延長開催中アクリルキーホルダー・木製マグネット・アクリルマグネットなど追加グッズが新登場購入者全員にマグネット型しおりのプレゼント、2,200円以上購入で卵型缶バッジも贈呈

YouTubeやInstagramを中心に活動するキャラクター「自認シマエナガ」が、埼玉県越谷市のTSUTAYA レイクタウンでポップアップショップを展開しています。

好評を受けて開催期間が延長され、2026年6月14日（日）まで楽しめます。

延長を記念して追加グッズの販売も新たに始まります。

自認シマエナガ「TSUTAYAレイクタウン ポップアップショップ」





開催場所：TSUTAYA レイクタウン（埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F）開催期間：2026年4月28日（火）〜2026年6月14日（日）営業時間：10:00〜21:00問い合わせ：official@jinin-shimaenaga.jp

「自認シマエナガ」は、シマエナガの群れに紛れ込んでいるシマエナガではないキャラクターたちが主役です。

自己認識がシマエナガであるというユニークなコンセプトで、YouTubeやInstagram、TikTok、X（旧Twitter）上でファンを集めています。

2026年4月28日（火）より始まったポップアップショップは、多くの来場者に支持されて会期が延長され、6月14日（日）まで引き続き開催されています。

自認シマエナガのキャラクター





シマエナガの群れの中に溶け込んでいながら、実はシマエナガではないキャラクターたちが「自認シマエナガ」です。

自己認識がシマエナガであるというコンセプトのもと、ふわふわとした見た目とユニークな世界観でSNSのフォロワーを増やし続けています。

追加グッズラインアップ





延長開催を記念して新たに追加された3種のグッズは、いずれも880円（税込）で販売されています。

アクリルキーホルダーは全8種・縦横5cmのアクリル製で、カバンや鍵束につけてキャラクターを持ち歩けます。

木製マグネットも全8種・縦横5cmで、温かみのある木素材に仕上げられています。

アクリルマグネットは全5種・縦横6.5cmと少し大きめのサイズで、存在感のあるデザインが特徴です。

従来グッズの継続販売





自認シマエナガの従来グッズ一覧





追加グッズに加えて、ポップアップショップ開設当初から展開している既存グッズも引き続き販売されています。

複数のデザインやアイテムカテゴリが揃い、お気に入りのキャラクターを選ぶ楽しさがあります。

購入者向けキャンペーン

グッズを購入した全員に「マグネット型しおり」がプレゼントされます。

さらに1会計につき2,200円（税込）以上購入した場合は、「卵型缶バッジ」も受け取れます。

追加グッズを3点購入すると合計2,640円となり、2つの特典が両方対象になります。

追加グッズ3種はいずれも880円（税込）・全5〜8種展開で、コレクションとしてそろえやすい価格設定になっています。

卵型缶バッジの特典を受け取るには1会計2,200円（税込）以上が条件のため、まとめ購入がお得です。

イオンレイクタウンKaze 2FのTSUTAYA レイクタウンで、2026年6月14日（日）まで展開されています。

自認シマエナガ「TSUTAYAレイクタウン ポップアップショップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 追加グッズの購入に数量制限はありますか？

Q. 「自認シマエナガ」はどのSNSで活動しているキャラクターですか？

A. YouTube・Instagram・TikTok・X（旧Twitter）の4プラットフォームで活動しています。

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