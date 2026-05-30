瓜田純士が暴走、芸人を次々と殴る蹴る… くっきー！絶叫「誰やねん瓜田呼んだん！」
野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAバラエティー『MAD5』#4が25日に放送された。『BreakingDown』で活躍する瓜田純士が大暴れし、くっきー！が「誰やねん瓜田呼んだん！」と絶叫した。
【予告映像】瓜田純士が暴走、芸人を次々と殴る蹴る… くっきー！絶叫「誰やねん瓜田呼んだん！」
#4では、特番時代（2026年1月放送）に一部のマニアを熱狂させたものの、「一番再生回数が低かった」という不名誉な記録を残してしまった衝撃企画「ゾンビ化したしずる・純を人間に戻そう」がパワーアップしてカムバック。初代JUNゾンビ（しずる・純）にかわる新たな逸材を発掘するべく、『MAD5』メンバー各々が“真のJUNゾンビ”候補として名前に「ジュン」のつく芸能人を連れ込み、「JUNゾンビ世界一決定戦」を開催した。
くっきー！がゾンビ化した次長課長・河本準一を連れてくると、ザコシは「俺の周りに『JUN』がいなかった」と、『R-1グランプリ』王者の街裏ぴんくとともに登場。川北が召喚したのはグラビアアイドルの天木じゅんと、圧倒的な恐怖を放つ瓜田。異色の組み合わせに、メンバーは「ヤバいって！」「怖さのレベル違う」と恐れる。
“JUNゾンビ世界一”の座をかけて戦う4人は「河本JUNゾンビ」「街裏ぴんくゾンビ」「天木JUNゾンビ」「瓜田JUNゾンビ」として、ゾンビらしさを競う「ゾンビ徒競走」や「ゾンビ走り高跳び」などの過酷な競技で激突。しかし開始早々から予測不能なハプニングやゾンビ設定を逸脱した“JUNゾンビ”たちの行動が連発し、瓜田が徐々にバイオレンスさを発揮していく。
そして、最終種目の「ゾンビ相撲」では、抑えの利かない凶暴な血が騒ぎ出した瓜田JUNゾンビがまさかの大暴走。命の危険を感じたMAD芸人たちが逃げ惑う大パニックとなり、くっきー！も思わず「誰やねん瓜田呼んだん！」と絶叫する事態に発展する。果たして、“世界一のJUNゾンビ”に輝くのは誰なのか。
【予告映像】瓜田純士が暴走、芸人を次々と殴る蹴る… くっきー！絶叫「誰やねん瓜田呼んだん！」
#4では、特番時代（2026年1月放送）に一部のマニアを熱狂させたものの、「一番再生回数が低かった」という不名誉な記録を残してしまった衝撃企画「ゾンビ化したしずる・純を人間に戻そう」がパワーアップしてカムバック。初代JUNゾンビ（しずる・純）にかわる新たな逸材を発掘するべく、『MAD5』メンバー各々が“真のJUNゾンビ”候補として名前に「ジュン」のつく芸能人を連れ込み、「JUNゾンビ世界一決定戦」を開催した。
“JUNゾンビ世界一”の座をかけて戦う4人は「河本JUNゾンビ」「街裏ぴんくゾンビ」「天木JUNゾンビ」「瓜田JUNゾンビ」として、ゾンビらしさを競う「ゾンビ徒競走」や「ゾンビ走り高跳び」などの過酷な競技で激突。しかし開始早々から予測不能なハプニングやゾンビ設定を逸脱した“JUNゾンビ”たちの行動が連発し、瓜田が徐々にバイオレンスさを発揮していく。
そして、最終種目の「ゾンビ相撲」では、抑えの利かない凶暴な血が騒ぎ出した瓜田JUNゾンビがまさかの大暴走。命の危険を感じたMAD芸人たちが逃げ惑う大パニックとなり、くっきー！も思わず「誰やねん瓜田呼んだん！」と絶叫する事態に発展する。果たして、“世界一のJUNゾンビ”に輝くのは誰なのか。