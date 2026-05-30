学校の授業で学ぶ歴史には、偉人たちの輝かしい功績や「すごい」エピソードが数多く登場します。しかし、どんな人物にもそれだけでは語れない一面があります。歴史をひもとくと、「すごい」人の中にも、思わず目を疑うような「やばい」行動や選択が、数多く記録されているのです。

そんな「すごい」と「やばい」の両面から、日本史の人物のリアルな姿に迫るのが『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』。今回取り上げるのは、『源氏物語』に憧れて、自らも『更級日記』などの日記文学を残した菅原孝標女（すがわらのたかすえのむすめ）です。

『源氏物語』オタクを極めたすごい人

菅原孝標女は『更級日記』という日記文学の作者。（本書で先に取り上げた）『蜻蛉日記』とは対照的に夫や子どもの話はほとんどなく、一貫して「物語が大好きなオタク」の目線で書かれた非常にめずらしい日記として有名です。

子ども時代を父が赴任した上総国（千葉）ですごした彼女は、紫式部が書いた『源氏物語』の話を姉から聞きました。

しかし当時、本は貴重だったので田舎では手に入らず、姉の記憶はうろ覚えであてになりません。

そこで孝標女はわざわざ仏像をつくって「『源氏』を読ませてください！」と仏をおがみたおす日々を送りました。

12才のときに京へもどり、ついに親戚から『源氏』全巻をもらった彼女は「だれにも邪魔されずに1巻ずつ寝っ転がって読める！ 幸せすぎる！ この幸せに比べたら、みんながあこがれる皇后の位くらいなんてどうでもいい！」とうっとりし「わたしはいまは美人じゃないけど、年頃になれば光る源氏の恋人みたいにキレイになるんだもん♡」と、いきいきとした妄想爆発日記を書きました。

紀貫之と藤原道綱母がまいた女性文学の種は、紫式部が花咲かせ、のちの世に多くの作家を生みました。そのひとりが孝標女だったのです。

（本原稿は『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』からの抜粋です）