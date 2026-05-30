¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡ÛÃæ°æ°¡Èþ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öº£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡¡photo by Sunao Noto¡Êa presto¡Ë
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥·¥Ë¥¢°Ü¹Ô¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÀéÍÕÉ´²»¤Ë¼¡¤°£³°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£²°Ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ£³°Ì¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÄ¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â²ù¤·¤¤»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ø¤Ù¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤È¾¯¤·¤º¤Ä»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î±éµ»¤Î¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥ß¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£Á°µ¨¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç200ÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏºÇ°¤Ç¤â200ÅÀÂæ¤Ï¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡Ö°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¤º¤Ã¤È½Å¤¤òÃÖ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃæÄí·ò²ðÀèÀ¸¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤âÂçÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤´¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤âµÕ¤ËÎÏ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¿¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½éÄ©Àï¤Î£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÎ×¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Ç¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿³ê¤ê¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡Ø¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¥É¥¥É¥¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ø¼«Ê¬¼«¿Èº£¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ë±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤ä¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é£±°Ì¤Î»þ¤Ï°ì½Ö¡¢¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤«¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãæ£±Æü¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤ÎÆü¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ªÀï¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹Å¤¤É½¾ð¤Î³ê¤ê¤À¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Æ£¹°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤â¡¢¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯°ú¤¤º¤é¤º¤Ë¼¡¤Ø¸þ¤«¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤âÈà½÷¤Î¶¯±¿¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂçÉñÂæ¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¶ÛÄ¥¤òÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï°ìµ¤¤ËÍá¤Ó¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ç³Ø¤Ù¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä¡ä¡ä
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ãæ°æ°¡Èþ¡¡¤Ê¤«¤¤¡¦¤¢¤ß¡¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡£2008Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï2025Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2°Ì¡¢2026Ç¯»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢2°Ì¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥ÎŽ¥¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ë¡£¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2026¡Ù¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£