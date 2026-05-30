ラリージャパンが“初夏開催”へ大転換　名古屋で初のオープニングセレモニー実施、その狙いとは

「ラリージャパン」が晩秋開催から初夏へとシフトした(C)Getty Images

世界ラリー選手権の日本ラウンド「ラリージャパン」がこれまでの晩秋開催から初夏へとシフトし、5月28日夕には名古屋市内では初となるオープニングセレモニーが実施された。ラリージャパンは愛知、岐阜を舞台に2022年から5年連続開催となったが、中止になった20年、21年を含めてモータースポーツ雑誌の編集や東京オートサロンの運営を手がけてきたサンズ社の運営母体で始まり、03年から豊田市に移行。現在のラリージャパン実行委員会の会長は太田稔彦豊田市長が務めている。

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23、24年には豊田スタジム内のピッチを改修してスーパースペシャルステージを設けるなど豊田市が中心でセレモニアルスタートも現地で開催されてきた。愛知県の県庁所在地でもある名古屋市では事前のPRイベントなどは開かれたが、スタートセレモニーの実施には消極的だった。

ただ、サンズ時代には新型コロナウイルス感染拡大となった2020年に名古屋城下の名城公園でセレモニアルスタートが計画されていたといい、22年には県庁前の公道を封鎖してラリーカーのデモ走行も行われた。豊田市はトヨタ自動車本社があり、地元の協力も得やすい利点はあったが、大都市の名古屋市を中核にしたいという思惑は下地としてあったようだ。