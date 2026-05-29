女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の公式Xが29日に更新され、股関節を痛めているメンバーの月足天音（26）について、同日出演予定のテレビ朝日「ミュージックステーション」（金曜後9・00）でのパフォーマンスを制限することを伝えた。30日の香川公演においても椅子を使用した状態でのパフォーマンスになることを発表した。

「ご案内」とし、「月足天音につきまして、股関節の痛みによる医師の診断を受け、引き続き無理のない形で活動を行っております」と月足について説明したうえで「本日のTV歌唱に関しましては、パフォーマンスを制限した形で出演させていただきます」と報告した。

「また、明日開催の香川公演につきましては、椅子を使用した状態でのパフォーマンスとさせていただきます」と伝え、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。

月足は18日に同Xで「脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と伝え、「今後のライブ・TV出演におきましては、椅子に座った状態など、動きを制限してパフォーマンスを行わせていただく場合がございます」と一部パフォーマンスを制限することが発表されていた。