日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

前日に森下翔太（阪神）、佐藤輝明（阪神）が10万票突破したが、この日はセ・リーグ一塁手部門の大山悠輔（阪神）が10万票を突破した。パ・リーグ捕手部門では、山本祐大（ソフトバンク）が3位に浮上。さらにパ・リーグ一塁手部門では、ネビン（西武）を抜いて清宮幸太郎（日本ハム）がトップに立った。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

47,376 高橋遥人（阪神）

36,727 山野太一（ヤクルト）

24,110 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

83,310 大勢（巨人）

33,343 星知弥（ヤクルト）

16,290 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

90,386 キハダ（ヤクルト）

37,336 岩崎優（阪神）

32,396 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

46,682 坂本誠志郎（阪神）

38,616 古賀優大（ヤクルト）

33,906 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

103,051 大山悠輔（阪神）

36,179 筒香嘉智（DeNA）

31,667 オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

85,138 中野拓夢（阪神）

46,793 牧秀悟（DeNA）

22,704 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

126,680 佐藤輝明（阪神）

34,035 武岡龍世（ヤクルト）

25,042 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

61,763 村松開人（中日）

59,002 長岡秀樹（ヤクルト）

40,690 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

136,555 森下翔太（阪神）

63,821 度会隆輝（DeNA）

59,995 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

33,550 平良海馬（西武）

32,870 伊藤大海（日本ハム）

21,197 エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

44,775 椋木蓮（オリックス）

40,243 甲斐野央（西武）

36,694 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

66,652 マチャド（オリックス）

39,797 岩城颯空（西武）

33,156 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

60,853 田宮裕涼（日本ハム）

41,446 若月健矢（オリックス）

30,351 山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

74,219 清宮幸太郎（日本ハム）

72,571 ネビン（西武）

34,234 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

66,943 太田椋（オリックス）

47,400 小川龍成（ロッテ）

41,819 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

86,404 栗原陵矢（ソフトバンク）

42,186 郡司裕也（日本ハム）

35,837 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

44,173 村林一輝（楽天）

40,337 水野達稀（日本ハム）

37,854 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

86,338 万波中正（日本ハム）

72,701 西川史礁（ロッテ）

70,715 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

88,801 レイエス（日本ハム）

55,977 柳田悠岐（ソフトバンク）

27,015 森友哉（オリックス）