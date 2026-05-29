高嶺のなでしこ・松本ももな、「Angel Heart」新ビジュアルモデルに 「エスターバニー」とのコラボウォッチ発売
アイドルグループ・高嶺のなでしこの松本ももなが、時計ブランド『Angel Heart(エンジェルハート)』のビジュアルモデルに起用され、韓国発のキャラクター『エスターバニー』とのコラボレーションウォッチが発売される。予約受付は29日から公式オンラインショップと全国のAngel Heart取扱店舗で開始。6月5日より販売する。
【写真】ピンクな世界観がかわいい！ポーチをキュートに持つ松本ももな
今回のコラボウォッチは、エスターバニーの世界観を細部まで落とし込んだデザインが特徴。文字盤にはハート型の窓を配置し、その中からエスターバニーがこちらをのぞき込むようなデザインを採用した。さりげないかわいらしさを演出し、手元を見るたびに心が弾む一本に仕上げている。
さらに、立体感のあるぷっくりとしたハートモチーフも。ハートの内側にはピンクのシェル素材を使用し、奥行きのあるデザインで上品な特別感を表現。甘さだけではない洗練された雰囲気が漂う。
裏蓋にもこだわりが込められている。「Angel Heart」のブランド名にちなみ、天使の羽とハートを抱えたエスターバニーを刻印。表からは見えない部分にも遊び心を加え、ファン心をくすぐる仕様となっている。
コラボウォッチを購入すると、時計ボックスの代わりにオリジナルのレザー調バニティポーチが付属する。
『Angel Heart』は、進学や入社、新たな一日の始まりなど、人生の大切な節目を迎える女性に寄りそうファーストウォッチとしてぴったりなブランド。2004年4月に誕生して以来、多くの女性に親しまれている。
【写真】ピンクな世界観がかわいい！ポーチをキュートに持つ松本ももな
今回のコラボウォッチは、エスターバニーの世界観を細部まで落とし込んだデザインが特徴。文字盤にはハート型の窓を配置し、その中からエスターバニーがこちらをのぞき込むようなデザインを採用した。さりげないかわいらしさを演出し、手元を見るたびに心が弾む一本に仕上げている。
裏蓋にもこだわりが込められている。「Angel Heart」のブランド名にちなみ、天使の羽とハートを抱えたエスターバニーを刻印。表からは見えない部分にも遊び心を加え、ファン心をくすぐる仕様となっている。
コラボウォッチを購入すると、時計ボックスの代わりにオリジナルのレザー調バニティポーチが付属する。
『Angel Heart』は、進学や入社、新たな一日の始まりなど、人生の大切な節目を迎える女性に寄りそうファーストウォッチとしてぴったりなブランド。2004年4月に誕生して以来、多くの女性に親しまれている。