【漢字間違い探しクイズ】見つかると快感！「普」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「普」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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▼解説
「普」と「晋」はどちらも下部に「日」を持つ漢字ですが、上の部分が異なります。「普」の上部は左右に広がる「並」のような形、「晋」の上部は2つの点がありません。下が同じ「日」のため非常に見分けにくく、上部の違いを見極める観察力が試される問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「普」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！
問題：「普」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：晋正解は上から4つ目、左から7つ目「晋」でした。
▼解説
「普」と「晋」はどちらも下部に「日」を持つ漢字ですが、上の部分が異なります。「普」の上部は左右に広がる「並」のような形、「晋」の上部は2つの点がありません。下が同じ「日」のため非常に見分けにくく、上部の違いを見極める観察力が試される問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)