星のチュロスに、一口サイズでクリームとろける新感覚チュロス“ぷちゅシリーズ”登場！



星のチュロスが、「今日を終わらせるチュロス」をキーワードに開発した一口サイズの新商品「星のチュロス ぷちゅシリーズ」を発表。6種類のフレーバーを展開し、星のチュロス公式サイト、その他オンラインショッピングサイトで購入可能だ。

6種類のフレーバーラインナップ



「星のチュロス ぷちゅシリーズ」は、つまめる一口サイズと、ぷちゅっととろける中のクリームが特徴の夜のためのチュロス。

フレーバーは現在、6種類がラインナップ。豊かなバリエーションのフレーバーそれぞれのソース・クリームが入っており、まったく異なる夜の表情を持つ新感覚チュロスとなっている。

[caption id="attachment_1620948" align="aligncenter" width="600"] ※写真はイメージ[/caption]

「4種のチーズ味」は、重なるチーズのコクが特徴。「今日はここまででいい」と納得させてくれる味わいで、静かだけれど物足りない、そんな夜のための濃さを求める人におすすめだ。

[caption id="attachment_1620953" align="aligncenter" width="600"] ※写真はイメージ[/caption]

「チョコレート」は、とろけるチョコとやさしい甘さが広がる一品。考えるのをやめたい夜にちょうどいい濃さに仕上がっている。

[caption id="attachment_1620949" align="aligncenter" width="600"] ※写真はイメージ[/caption]

「明太マヨ」は、塩気とコクが今日の疲れを引きずらないようにしてくれる。自分を甘やかしたいわけではなく、ただ終わらせたいだけ。反省しないための一味だ。

[caption id="attachment_1620952" align="aligncenter" width="600"] ※写真はイメージ[/caption]

「マスタードマヨ」は、大人の刺激を感じるマスタードを柔いマヨネーズで包み込んだ、ちょっぴり刺激的な夜を楽しみたい人向けの味わい。

[caption id="attachment_1620950" align="aligncenter" width="600"] ※写真はイメージ[/caption]

「いちごクリーム」は、甘酸っぱさとなめらかなクリームの舌触りが心地よく、今日の緊張をほどいてくれる味。

[caption id="attachment_1620951" align="aligncenter" width="600"] ※写真はイメージ[/caption]

「抹茶＆こしあん」は、抹茶の苦みとあんこのやさしさを組み合わせた、そっと夜を終わらせたい人へ向けた一品だ。

6袋購入でよりお得

[caption id="attachment_1620958" align="aligncenter" width="600"] 星のチュロス ぷちゅパッケージ[/caption]

価格は、単品購入が980円(送料別)、3袋購入がちょっとお得な2,980円(送料無料)、6袋購入がよりお得な3,980円(送料無料)。なお公式サイトではオンラインショッピングサイトよりもお得に購入できる。

お気に入りのフレーバーを好きなだけつまむのも、異なるフレーバーで多種多様な夜を楽しむのもすべてあなた次第。甘いものが好きな人はチョコレートといちごクリームだけを選択、お酒のおつまみにマスタードと明太マヨだけといった極端な選び方もできる。

先着100人にオリジナルトングをプレゼント



また、6袋購入した先着100人に、「星のチュロス ぷちゅ」ロゴ入りのオリジナルトングを特典としてプレゼント。



ぷちゅにぴったりのサイズ感と、軽くちょうどよいつまみ心地で、手を汚さずにぷちゅが楽しめる。

「ぷちゅ」の名前の由来と今後の展開



「ぷちゅ」とは、“小さい”を意味する「プチ」と「チュロス」の「チュ」を重ねた名称。シュガーを用意するひと手間も必要なく、それだけで完結するシリーズで、一口で味わえておつまみのようにゆったり楽しめる軽やかさがポイントだ。

手に収まる小さな幸せは贈り物にもぴったり。今後はぷちゅシリーズとして新たな夜の過ごし方を展開していく予定で、様々な夜にお疲れ様を言うための新しい夜の開発にも尽力していくとしている。

あなたの一日を終わらせるスイッチとして、「星のチュロス ぷちゅシリーズ」を試してみては。

星のチュロス ぷちゅシリーズ 公式サイト：https://puchu.churros1988.jp

(丸本チャ子)