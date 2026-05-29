疑問2：入学準備で「やらなくてもよかったこと」は？ 入学準備は、すべてを完璧に整えようとすると負担が大きくなりがちです。ちょうどいい「加減」を見極めるのは、意外と難しいものですよね。 そこで、過去にお子さまの入学準備を経験した先輩保護者に「入学準備でやらなくてもよかったかも...と思ったこと」をこっそり調査。必ずしもやる必要のないことが見えてきました。 最も多く声が挙がったのは「先取りしすぎた学習」。入学後の授業で戸惑わないようにと、だいぶ予習を進めたものの、「入学後で十分だった」と振り返る声が多く寄せられていました。 続いて「学用品・文房具の早め＆多めの購入」や「学校からの案内前の先回り準備」がランクイン。学校ごとに細かな指定があったり、説明会後にまとめて購入する流れだったりと、急ぐ必要のないケースが多いようです。 入学準備は、すべてを先回りして整えることが必ずしも正解とは限らない様子。お子さまの様子を見ながら、必要なものを見極めていくことも大切といえそうです。フリーアンサーでは、具体的な体験談も紹介しています。 ＞＞詳しくはこちら 先輩保護者が告白！「小学校入学準備、アレちょっとやりすぎだったかも？」

疑問3：「小1の壁」ってどんなことがある？ 小学校入学にあたり、気になる「小1の壁」。小学校生活に慣れるまでに子どもが感じる戸惑いや、保護者の働き方・生活リズムの変化などをまとめて指す言葉ですが、実際にどんな変化があるのか気になるかたも多いのではないでしょうか。 先輩保護者への調査では、46.2％の保護者が「小1の壁を感じた」と回答。大きく次の3つの壁があることが見えてきました。 ●保護者が直面する「時間のやりくり」の壁

入学当初の早帰りへの対応や、登下校と勤務時間の調整、長期休暇への対応など、時間のやりくりが求められる場面が多いようです。



●子どもが向き合う「小学校生活に慣れる」までの壁

疲れや体力面だけでなく、新しい環境に対応するまでのストレスなど、精神面での負担を感じる子どもも少なくないようです。



●園との違いから生まれる「戸惑い」の壁

保育園や幼稚園のように、頻繁に先生と顔を合わせて様子を聞けないことや、宿題などこれまでになかったサポートも必要になることから、戸惑いを感じることも多いようです。 一方で、事前にこうした変化を知っておくことで、入学後の戸惑いを軽減できたという声もあります。フリーアンサーの声も参考に、無理のない準備と心構えをしておけるといいですね。 ＞＞詳しくはこちら 小学校入学の際に知っておきたい、噂の「小1の壁」

疑問4：入学準備にかかる費用はどのくらい？ 入学準備では、どのくらい費用がかかるのかも気になるポイント。ご家庭の状況に合わせて無理なく進めたいと思いつつも、他の家庭の目安は知っておきたいですよね。 そこで、先輩保護者を対象に入学準備にかかった費用を調査したところ、次のような傾向が見られました。 ●ランドセルは6〜10万円が43.6%とボリュームゾーンである一方、約2割はお下がり

●ランドセル以外の学用品にかかった費用は1〜3万円が約4割 ある程度の費用はかかるものの、お下がりやリサイクルの活用といった工夫で費用を抑える家庭も見られました。費用を抑えるアイデアも参考にしながら、ご家庭にあった形で無理なく準備していけるといいですね。 ＞＞ 詳しくはこちら 入学準備にかかる費用はどのくらい？ランドセルと学用品の出費を調査