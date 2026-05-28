モナキがひらかたパークを満喫！おヨネの高校時代のエピソードに「何からツッコめばいいのか…」

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モナキが、5月29日24時35分から放送される、“関西発”の音楽番組『音道楽√（読み：おとどうらくルート）』に出演。おヨネの想い出の地・ひらかたパークを満喫する。

■リーダー・じんは、ひらかたパークの来場客にモナキのPR

純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が、SNSを中心に大きな話題を呼んでいるモナキ。

「おヨネがひらパー満喫したいらしいで、しらんけど～！」と題された今回の企画では、モナキで唯一の関西出身・おヨネが、子どもの頃よく来ていたという想い出の地「ひらかたパーク」をメンバー全員で思う存分楽しむことに。

おヨネはひらかたパークでの想い出として、高校時代に「ひとり遊園地」にチャレンジしたというエピソードを明かす。さらに、ひらかたパークに勉強道具を持ち込み勉強をしていたと語り始めると、メンバーは「ツッコミどころが多すぎて何からツッコめばいいのか…」と困惑の表情を見せる。

そして一行は、ゴムボートで激流を下るアトラクションに搭乗することに。しかし、最年長のリーダー・じんからまさかの絶叫NG宣言が飛び出し、その後もゴネにゴネ続けた結果、他のメンバーたちがアトラクションを楽しんでいる間、じんは地上で「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスをひとりで踊りながら、ひらかたパークの来場客にモナキのPRを行うという謎展開に!?

その後も様々なアトラクションに搭乗するなか、一貫して絶叫NGを主張するじんは、さらに過酷な状況でのダンスを行うこととなり…!?

また、アリーナツアーの兵庫公演を終えたばかり、若者を中心に熱狂的な支持を集める指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠MEにも直撃。メンバーたちは、神戸スイーツを賭けて、≠MEのMVにまつわるクイズに挑戦する。

■番組情報

読売テレビ『音道楽√』

05/29（金）24:35～25:05

中京テレビ・東海地区：毎週火曜26:24～26:54（11日遅れでの放送）

※時間変更の可能性あり

※放送後TVer／ｙｔｖMyDo！で見逃し配信

出演： モナキ、樋口大喜（FM802 DJ）、≠ME、佐藤佳奈（ytvアナウンサー）

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.ytv.co.jp/otodoraku_root/

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/