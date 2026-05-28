高速も乗れる「新たなXSR」

ヤマハから、レトロな外観と現代的な性能を併せ持つ“Neo Retro”（ネオレトロ）シリーズの新たな軽二輪モデルとして「XSR155 ABS」が2026年6月30日に発売されます。

この新しいモデルは、“「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”をコンセプトに開発されました。

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ヤマハのXSRシリーズは、これまで国内で「XSR900」や「XSR700」、そして原付二種の「XSR125」が展開されてきました。特に2023年に登場したXSR125は、その軽快さと扱いやすさから、免許を取得したばかりの若者やセカンドバイクを探すユーザーを中心に高い評価を得ました。

しかし、利用者からは「もう少し遠くまでツーリングに出かけたい」「よりスポーティな走りを楽しみたい」という声も上がっていました。

こうした要望に応えるため、XSR125の手軽さという長所はそのままに、高速道路の走行も可能な軽二輪クラスのモデルとしてXSR155がラインナップに加わりました。

“Neo Retro”とは、懐かしさを感じさせるオーセンティックな見た目と、その背景にある物語性を持ちながら、最新技術によるエキサイティングな走りを提供するカテゴリーです。XSR155もこの思想を継承し、“XSR’s wanderust Bro”をデザインコンセプトとして、ライダーの自由な心を呼び覚ます「旅の相棒」となることを目指しています。

外観はXSRシリーズに共通する、シンプルでホリゾンタルなスタイルが特徴です。円形の灯火類や、タコメーターとスピードメーターを大きく表示する丸型LCDメーターは、先進性を感じさせつつもレトロな雰囲気を巧みに演出しています。

ニーグリップしやすい形状の燃料タンクや、ライディングポジションの自由度が高いタックロールシート、本物の素材感にこだわったヘッドランプステーなどが、時代に左右されない普遍的な品質を追求しています。

エンジンには、排気量155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FIエンジンが搭載されています。このエンジンは、低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えるVVA（可変バルブ）を備えており、全域にわたって優れたトルク特性と心地よい加速感を提供します。

また、アシスト＆スリッパークラッチの採用により、クラッチレバーの操作が軽くなるとともに、加減速時のスムーズなシフト操作をサポートします。

車体には、剛性バランスに優れたデルタボックス型フレームが採用されています。足回りにはインナーチューブ径37mmの倒立式フロントサスペンション、軽量なアルミ製リアアーム、そしてリンク式モノクロスリアサスペンションが組み合わされており、軽快で扱いやすいハンドリングを実現。排気量を拡大しているものの、車重はXSR125と同じく137kgに抑えられています。

フロントブレーキには267mmのディスクと2ポットキャリパーが備わり、優れた制動力とコントロール性を確保しました。

シート高は少し高めの810mmに設定されていますが、アップハンドルとスリムなボディがコンパクトなライディングポジションを生み出し、取り回しの良さや乗降性を高めています。これにより、ライダーは様々なシーンで自由な走行スタイルを楽しむことが可能です。

ボディカラーは3種類が用意されています。ハーフグロスのグリーンとマットダークグレーを組み合わせた柔和でファッショナブルな印象の「グリーニッシュグレーメタリック2（グリーン）」、トーンを抑えたボディ色とマットブラックで引き締まったスタイルを演出する「ライトブルーイッシュグレーメタリック9（シルバー）」、そして往年のヤマハ車を彷彿とさせるグラフィックを施したオーセンティックな「ブラックメタリック12（ブラック）」です。

XSR155の価格は消費税込で53万9000円に設定されており、国内における年間の販売計画台数は4000台となっています。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは、「とにかくカッコいい！」「こんなん欲しくなっちまうよ！」と、一目惚れするユーザーが続出しています。

特にブラックのカラーリングは、1980年代の名車「RZ250」を彷彿とさせるグラフィックとなっており、「見事なオジサンホイホイだ」「ヨダレを垂らしながら眺めている」といったベテランライダーからの熱狂的な声が目立ちます。

一方で、クラシカルながらも洗練されたスタイルは、若い世代からも「ファッショナブルでおしゃれ」と高く評価されています。

さらに「軽くて扱いやすいのに、いざとなれば高速道路や自動車専用道路にも乗れる」という実用性が、下道だけのツーリングから行動範囲が広がると歓迎されています。

また、「バイクを1台しか所有できない・置けない環境なら、これがベストチョイスかもしれない」という現実的な意見も多く見られました。

その他、すでにXSR125を購入したばかりのユーザーからは、「それなら最初から155ccを日本で出して欲しかった！」という嘆きの声も見られますが、「デザインの良さ」「軽さ」「高速道路に乗れる実用性」「手の届きやすい価格」が高い次元でまとまったXSR155は、初心者からベテランまで幅広い層の心を掴んでいるようです。