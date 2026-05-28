タレントの山口もえ（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。77歳を迎えた大物タレントの喜寿のお祝いをしたことを報告した。

「大竹まことさん 喜寿おめでとう御座います 12年ぶりに金曜オトナイト メンバー 碓井広義さん、繁田美貴アナとオトナイトスタッフさんでお祝いをしました」と大竹まこととのショットをアップ。「大竹さんはラジオ生放送3時間半 お喋りずっとしてきたはずなのに お食事中もずーっと喋り倒してました。笑」とつづった。

「ジャンル問わず何でもお詳しくて 優しくて紳士でそしておもしろい！！！私は昔から大竹さんの隠れファンです」と告白。「大竹さんに12年前夫（田中さん）のことを『業界で一番良い男を選んだね』って言ったの覚えてる？と聞かれ そんな大切なお言葉をすっかり忘れていたポンコツです」と秘話も明かし、「もう2度と忘れぬよう こちらに記しておきたいと思います 笑」と記した。

「オトナイト4人の記念写真を撮り忘れ 紫のちゃんちゃんこと帽子もかぶって もらったのに写真も撮り忘れ本当お祝いだけしてきました 何はともあれ…お誕生日おめでとう御座います」とした。

「#大竹まこと さん」「#喜寿 #おめでとう」と添えた。