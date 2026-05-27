セブンス・ベガ、Movie Project “7thStudio #2”の第三弾「Slump!」スタジオライブ映像公開
セブンス・ベガがオフィシャルYouTubeチャンネルにて、Studio Session Movie Project第2弾 “7thStudio #2”を公開中だ。
同プロジェクトは、3本のスタジオライブ映像を5月7日、17日、27日といった“7のつく日”の3日間にわたり、各日19時より1曲ずつ公開していくというもの。5月7日にセブンス・ベガのニュースレター会員ファン投票によって1位となった楽曲「卵と牛乳とレコード」、17日に2曲目となる「Cryter」が公開され、本日27日に3曲目となる「Slump!」が公開となった。
2026年1月に配信リリースされた「Slump!」は、壁にぶつかった時の焦りや憤りを回り続けるメリーゴーランドに重ねて表現したもの。ムービーでは、グルーヴ感溢れる高音質なスタジオライブ映像で楽曲の魅力をストレートに伝えている。
セブンス・ベガは7月から8月にかけて＜東名阪ワンマンツアー 2026「LAYLA」＞を開催することをはじめ、7月7日にShibuya MilkyWayで自主企画＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞を実施するほか、ライブイベントやフェスへの出演も続々と決定している。
■Studio Session Movie Project “7thStudio #2”公開スケジュール
5月07日(木)19:00〜 M1：「卵と牛乳とレコード」
5月17日(日)19:00〜 M2：「Cryter」
5月27日(水)19:00〜 M3：「Slump!」
【Video Credit】
Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki
Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)
Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami
Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)
Lighting Assistant : Wataru Ehara
Production : SARAVA
■＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞
7月7日(火) 東京・Shibuya MilkyWay
open19:00 / start19:30
出演者：セブンス・ベガ / PompadollS
▼チケット
・前売：スタンディング 4,000(税込)+ドリンク代
・当日：スタンディング 4,500(税込)+ドリンク代
一般発売：5月23日(土)10:00〜
（問）HOT STUFF 050-5211-6077
■＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞
7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La
open18:30 / start19:00
7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET
open17:00 / start17:30
8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
※全公演SOLD OUT
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