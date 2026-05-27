INI藤牧京介、髪色がハイトーンに変化 オリジナル楽曲「Yourself」MV公開
11人組グローバルボーイズグループ・INIの藤牧京介が、オリジナル楽曲「Yourself」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて公開した。
【動画】INI藤牧京介、髪色がハイトーンに変化 オリジナル楽曲「Yourself」MV公開
「Yourself」は藤牧とDa-iCE・工藤大輝が作詞・作曲を含め共作した楽曲で、5月25日にデジタルリリースした。グルーヴィーなサウンドに乗せて、新しい挑戦をする人や、これから挑戦したいと思っている人へのエールが込められている。
今回公開されたMVでは、“冴えない自分を変えていく”をテーマに本楽曲の世界観を表現。「新しい今日を始めよう」という歌詞の通り、日常の中の“きっかけ”に寄り添い、気づかせてくれるような映像に仕上がっている。
25日に公開されたMVティザーでは、ハイトーンの髪色にスーツ姿の藤牧の姿もあり、その変化にSNS上でも「金髪!?」「MV楽しみすぎる！」など、映像公開を心待ちにするコメントが多く寄せられ、期待感が高まっていた。夏を先取りしたかのような青空や海辺などの鮮やかなロケーションで撮影された各シーン、理想と現実、新しい自分を演じ分ける藤牧の表情も注目ポイントとなっている。
工藤氏とは、昨年3月に公開した藤牧初のソロ楽曲「Pay Back」での楽曲提供ぶり、2度目のタッグとなり、今後は6月25日に工藤の双子の兄であるシンガーソングライター「claquepot」が開催するツーマンライブツアー『claquepot crosspoint 2026』の初日・東京公演に出演することが決定している。
【動画】INI藤牧京介、髪色がハイトーンに変化 オリジナル楽曲「Yourself」MV公開
「Yourself」は藤牧とDa-iCE・工藤大輝が作詞・作曲を含め共作した楽曲で、5月25日にデジタルリリースした。グルーヴィーなサウンドに乗せて、新しい挑戦をする人や、これから挑戦したいと思っている人へのエールが込められている。
25日に公開されたMVティザーでは、ハイトーンの髪色にスーツ姿の藤牧の姿もあり、その変化にSNS上でも「金髪!?」「MV楽しみすぎる！」など、映像公開を心待ちにするコメントが多く寄せられ、期待感が高まっていた。夏を先取りしたかのような青空や海辺などの鮮やかなロケーションで撮影された各シーン、理想と現実、新しい自分を演じ分ける藤牧の表情も注目ポイントとなっている。
工藤氏とは、昨年3月に公開した藤牧初のソロ楽曲「Pay Back」での楽曲提供ぶり、2度目のタッグとなり、今後は6月25日に工藤の双子の兄であるシンガーソングライター「claquepot」が開催するツーマンライブツアー『claquepot crosspoint 2026』の初日・東京公演に出演することが決定している。