広島がMF茶島雄介の現役引退を発表「夢であったクラブでプレーし、引退できること、本当に幸せだと感じています」
サンフレッチェ広島は27日、MF茶島雄介(34)が明治安田J1百年構想リーグをもって現役を引退することを発表した。
茶島は広島ユースから東京学芸大に進学し、その後広島に加入した。18年に千葉への期限付き移籍するが、2年後の20年に広島に復帰。在籍11シーズン目となる今季は2試合に出場していた。
なお、クラブは30日のホーム最終戦となる川崎F戦後、現役引退セレモニーを行うと発表している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF茶島雄介
(ちゃじま・ゆうすけ)
■生年月日
1991年7月20日(34歳)
■出身地
広島県
■身長/体重
166cm/60kg
■経歴
広島ユース-東京学芸大-広島-千葉(期限付き移籍)-広島
■出場歴
J1リーグ:105試合6得点
J2リーグ:61試合4得点
J1百年構想リーグ:2試合
リーグカップ:28試合1得点
天皇杯:19試合
ACL:2試合
ACL2:4試合
クラブW杯:3試合
■コメント
この度、百年構想リーグをもって現役を引退することになりました。
6歳の時にサンフレッチェのスクールでサッカーを始めてからアカデミーでの12年間、トップチームでは10年間、長い間お世話になりました。
そして東京学芸大学、ジェフ千葉と自分に関わっていただいた全ての方々に感謝します。
小さい頃からの夢であったクラブでプレーし、引退することができること、本当に幸せなことだと感じています。
それも全て支えていただいたファン、サポーター、スポンサー企業の皆様のおかげです。いい時も悪い時もどんな時もサポートしていただいて本当にありがとうございました。
これからもサンフレッチェ広島をよろしくお願いします。
残り2試合、最後まで共に戦いましょう!
本当にありがとうございました!
茶島は広島ユースから東京学芸大に進学し、その後広島に加入した。18年に千葉への期限付き移籍するが、2年後の20年に広島に復帰。在籍11シーズン目となる今季は2試合に出場していた。
なお、クラブは30日のホーム最終戦となる川崎F戦後、現役引退セレモニーを行うと発表している。
●MF茶島雄介
(ちゃじま・ゆうすけ)
■生年月日
1991年7月20日(34歳)
■出身地
広島県
■身長/体重
166cm/60kg
■経歴
広島ユース-東京学芸大-広島-千葉(期限付き移籍)-広島
■出場歴
J1リーグ:105試合6得点
J2リーグ:61試合4得点
J1百年構想リーグ:2試合
リーグカップ:28試合1得点
天皇杯:19試合
ACL:2試合
ACL2:4試合
クラブW杯:3試合
■コメント
この度、百年構想リーグをもって現役を引退することになりました。
6歳の時にサンフレッチェのスクールでサッカーを始めてからアカデミーでの12年間、トップチームでは10年間、長い間お世話になりました。
そして東京学芸大学、ジェフ千葉と自分に関わっていただいた全ての方々に感謝します。
小さい頃からの夢であったクラブでプレーし、引退することができること、本当に幸せなことだと感じています。
それも全て支えていただいたファン、サポーター、スポンサー企業の皆様のおかげです。いい時も悪い時もどんな時もサポートしていただいて本当にありがとうございました。
これからもサンフレッチェ広島をよろしくお願いします。
残り2試合、最後まで共に戦いましょう!
本当にありがとうございました!