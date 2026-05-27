キムタクを前に“修行”を誓った元AKBの正体。ディズニー＆GAPのバイトを経て「’25年ブレイク俳優1位」に輝くまで
今期、放送が始まるやいなやネット上で大きな話題を呼んでいる月10ドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）。
◆ブレイク俳優1位に輝いた野呂佳代の存在感
主演の黒木華さん（36）が見せる圧倒的な安定感はさることながら、現在、視聴者の視線を釘付けにしているのが共演の野呂佳代さん（42）の存在です。
かつては“AKB48グループきってのコメディエンヌ”として、バラエティ番組で体を張った笑いを届けていた彼女ですが、現在、俳優としての評価はうなぎのぼり。昨年12月に発表されたオリコンニュースによる『2025年 ブレイク俳優（女性編）ランキング』では、並み居る若手を抑えて堂々の第1位に輝きました。
近年の彼女は、数多くの話題作で“名バイプレイヤー”としての顔を遺憾なく発揮しています。現在放送中の『銀河の一票』でも、SNSでは驚きと称賛の声が相次ぎました。
《銀河の一票、2話観た。良かった。野呂佳代、こんなに演技上手かったんだって驚いた。素晴らしかった》
《野呂佳代ってバラエティタレントのイメージが強いけど、演技メッチャ巧いやん》
視聴者に元アイドルやタレントという先入観を忘れさせ、物語の世界へ引き込む彼女の演技。なぜ彼女はこれほどまでに制作陣から重宝され、私たちの心を惹きつけるのでしょうか。今回は、野呂さんの魅力に迫ります。
◆「雨に打たれる自分を演出」幼少期から芽生えていた“俳優の性”
野呂さんの俳優人生の原点に触れる、非常に興味深いエピソードがあります。2025年7月、木村拓哉さんのラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FM）に野呂さんがゲスト出演した際のことです。
幼稚園児にしてドラマ『101回目のプロポーズ』に衝撃を受け、武田鉄矢さんの面白さと浅野温子さんの表情の魅力を見抜いていたという野呂さん。
「浅野温子さんは何かすごく好きだった。多分、表情が好きだったんだと思うんですよ。ちょっと色っぽいところと、すごい面白い顔をするところとか好きだったんで、多分昔からそういう芸能の仕事がしたいっていう気持ちはざっくりとあったんだと思います」（※『木村拓哉 Flow』公式サイトより引用）
さらに、幼い彼女は独自の“自主練”に励んでいたといいます。
「雨が降ってる日は、カメラワークとか自分で意識しながら、『雨の窓辺に小走りしてって、雨に打たれる自分…』みたいなのやったりとか。雨に打たれた後に、『浅野温子さん、こういう顔の時あった』みたいな（笑）。学校だと、武田鉄矢さんのモノマネとかを皆に披露したりとか（笑）」（※『木村拓哉 Flow』公式サイトより引用）
実家の美容室を継ぐために美容学校に通うも中退し、「芸能の道に進みたい」と上京。“渋谷に行かないと始まらない”という直感で、アパレルショップ『GAP』渋谷店で接客業を経験したり、東京ディズニーシーの『マジックランプシアター』でのキャストとして働いていたりと、接客の最前線で経験を積んできたそうです。
この“現場で多くの人と接してきた経験”こそが、人を見る力を養い、今の彼女の武器である“圧倒的な実在感”に繋がっているのかもしれません。
◆木村拓哉へ誓った「修行」という名の覚悟
さらにファンの胸を打ったのは、同番組内の締めくくりで見せた、彼女の熱い決意でした。2025年の目標を木村さんに問われた野呂さんは、こう答えています。
「（目標は）頂いたお仕事をきちっとやり遂げること。……あと、私今日目標が増えまして。やっぱ木村さんと不安なく共演できるように、“修行”していかなくちゃいけないというふうに思いました」（※『木村拓哉 Flow』公式サイトより引用）
幼少期から大ファンである木村さんを前に、単に“共演したい”と願うだけではなく、今の自分に足りないものを自覚し、それを埋めるための時間を“修行”と呼ぶ野呂さん。その言葉からは、俳優という仕事に対する真摯な姿勢がストレートに伝わってきます。
◆ブレイク俳優1位に輝いた野呂佳代の存在感
主演の黒木華さん（36）が見せる圧倒的な安定感はさることながら、現在、視聴者の視線を釘付けにしているのが共演の野呂佳代さん（42）の存在です。
かつては“AKB48グループきってのコメディエンヌ”として、バラエティ番組で体を張った笑いを届けていた彼女ですが、現在、俳優としての評価はうなぎのぼり。昨年12月に発表されたオリコンニュースによる『2025年 ブレイク俳優（女性編）ランキング』では、並み居る若手を抑えて堂々の第1位に輝きました。
《銀河の一票、2話観た。良かった。野呂佳代、こんなに演技上手かったんだって驚いた。素晴らしかった》
《野呂佳代ってバラエティタレントのイメージが強いけど、演技メッチャ巧いやん》
視聴者に元アイドルやタレントという先入観を忘れさせ、物語の世界へ引き込む彼女の演技。なぜ彼女はこれほどまでに制作陣から重宝され、私たちの心を惹きつけるのでしょうか。今回は、野呂さんの魅力に迫ります。
◆「雨に打たれる自分を演出」幼少期から芽生えていた“俳優の性”
野呂さんの俳優人生の原点に触れる、非常に興味深いエピソードがあります。2025年7月、木村拓哉さんのラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FM）に野呂さんがゲスト出演した際のことです。
幼稚園児にしてドラマ『101回目のプロポーズ』に衝撃を受け、武田鉄矢さんの面白さと浅野温子さんの表情の魅力を見抜いていたという野呂さん。
「浅野温子さんは何かすごく好きだった。多分、表情が好きだったんだと思うんですよ。ちょっと色っぽいところと、すごい面白い顔をするところとか好きだったんで、多分昔からそういう芸能の仕事がしたいっていう気持ちはざっくりとあったんだと思います」（※『木村拓哉 Flow』公式サイトより引用）
さらに、幼い彼女は独自の“自主練”に励んでいたといいます。
「雨が降ってる日は、カメラワークとか自分で意識しながら、『雨の窓辺に小走りしてって、雨に打たれる自分…』みたいなのやったりとか。雨に打たれた後に、『浅野温子さん、こういう顔の時あった』みたいな（笑）。学校だと、武田鉄矢さんのモノマネとかを皆に披露したりとか（笑）」（※『木村拓哉 Flow』公式サイトより引用）
実家の美容室を継ぐために美容学校に通うも中退し、「芸能の道に進みたい」と上京。“渋谷に行かないと始まらない”という直感で、アパレルショップ『GAP』渋谷店で接客業を経験したり、東京ディズニーシーの『マジックランプシアター』でのキャストとして働いていたりと、接客の最前線で経験を積んできたそうです。
この“現場で多くの人と接してきた経験”こそが、人を見る力を養い、今の彼女の武器である“圧倒的な実在感”に繋がっているのかもしれません。
◆木村拓哉へ誓った「修行」という名の覚悟
さらにファンの胸を打ったのは、同番組内の締めくくりで見せた、彼女の熱い決意でした。2025年の目標を木村さんに問われた野呂さんは、こう答えています。
「（目標は）頂いたお仕事をきちっとやり遂げること。……あと、私今日目標が増えまして。やっぱ木村さんと不安なく共演できるように、“修行”していかなくちゃいけないというふうに思いました」（※『木村拓哉 Flow』公式サイトより引用）
幼少期から大ファンである木村さんを前に、単に“共演したい”と願うだけではなく、今の自分に足りないものを自覚し、それを埋めるための時間を“修行”と呼ぶ野呂さん。その言葉からは、俳優という仕事に対する真摯な姿勢がストレートに伝わってきます。