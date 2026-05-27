「サーティワン アイスクリーム」の人気企画「よくばりフェス！」が5/28から開催！ 人気のトリプルポップ(570円)に7個足しても1270円
最大7コまでアイスを追加可能！ 「サーティワン アイスクリーム」で「毎週木金土日はよくばりフェス！」が5月28日より開催
「サーティワン アイスクリーム」は、2026年5月28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日において、昨年大きな反響を呼んだ「毎週木金土日はよくばりフェス！」を開催します。
本キャンペーンでは、好きなアイスを3コ選べる「トリプルポップ」（570円）に、1コにつきプラス100円で最大7コまでポップスクープ（スモールサイズよりやや小さいサイズのアイス）を追加可能。
メニューは「ポップ4」（670円）から、最大10コのアイスを贅沢に味わえる「ポップ10」（1270円）まで幅広くラインナップされており、各日12時より一部店舗を除く全国の店舗にて数量限定で販売されます。
さらに、公式アプリ『31Club』会員限定のキャンペーンも充実。
「よくばりチャレンジ」でクーポンがプレゼントされるほか、アイスマイルが2倍になる「よくばりダブルマイル」も見逃せないボリューム満点の内容です。
※価格は全て税込み価格
（以下、プレスリリースより）
「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大10コまで楽しめる！夏を先取れ！「毎週木金土日はよくばりフェス！」
2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日 12時から時間・数量限定で販売
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼 社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の期間の毎週木・金・土・日曜日において、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施します。
昨年もSNSや口コミなどで大きな反響をいただいたキャンペーンを今年も開催します。
お好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加でき、お気に入りのフレーバーや気になるフレーバーを気軽にたくさん楽しめる期間限定のキャンペーンです。
今年はさらに、31公式アプリ『31Club』会員限定で購入個数分のポップ数に応じたクーポンのプレゼントや、ポップ10の購入で310人に1人が無料になる「よくばりビッグチャンス」、さらに5月28日（木）〜6月21日（日）の期間中にポップ7〜10を2コ以上ご購入で、6月26日（金）〜30日（火）に実施されるグランドフィナーレ期間中、ポップ10が1回1コ限り購入できるスペシャルチケットをプレゼント！食べれば食べるほど盛り上がるキャンペーンが目白押し！アイスクリームシーズンの幕開けにぴったりな「よくばりフェス！」で、ぜひいろいろなフレーバーをお楽しみください。
※ポップ７〜10は、お一人様につき1日「おひとつまで」のご提供となっております。
※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがございません。
キャンペーン内容・価格
• ポップスクープ（スモールサイズよりやや小さいサイズ）を3コ選べる「トリプルポップ」をご購入の方に限り、1コ追加につきプラス100円で、7コまでポップスクープサイズのお好きなアイスクリームをご注文いただけます。
• 「ポップ7〜10」は毎週木金土日の各日12時から1店舗1日100コ限定、お一人様につき1日おひとつまでのご提供となります。
• 「ポップ5」までワッフルコーンでもご提供可能です。
※ワッフルコーンは別途料金（+40円）がかかります。
• お持ち帰りはカップのみになります。
※ポップ7〜ポップ10のお持ち帰り時間は1時間までとなります。
• アイスクリームの個数によってカップが変更になります。カップの形状、カップの個数はお選びいただけません。
• お買い上げ1コにつき、スプーンをおひとつまでのご提供となっております。
• 価格：
トリプルポップ 570円
ポップ4 670円
ポップ5 770円
ポップ6 870円
ポップ7 970円
ポップ8 1,070円
ポップ9 1,170円
ポップ10 1,270円
ワッフルコーン +40円(トリプルポップ、ポップ4、ポップ5のみ)
※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込み価格です。（税抜価格は異なります）
※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがございません。
実施期間
2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日の、各日12時より販売。
【第1週】5/28（木）〜5/31（日）
【第2週】6/4（木）〜6/7（日）
【第3週】6/11（木）〜6/14（日）
【第4週】6/18（木）〜6/21（日）
※各週月曜〜水曜日は未実施。
モバイルオーダーについて
2026年5月21日（木）よりモバイルオーダーでの予約を開始します。
「よくばりフェス」開始前の5月21日（木）〜27日（水）の期間は、5月28日（木）12：00以降から5月31日（日）までのお渡し分の予約を受付します。
5月27日（水）12：00以降は、翌日12：00以降から14日後までの予約受付が可能です。
キャンペーン特設HP（HPからモバイルオーダーが可能です）
https://www.br31.jp/contents/topics/260528_01.html
【モバイルでのご予約期間】
（1）5月21日（木）11:00〜5月27日（水）11：59まで
→お渡し期間：翌日12：00以降の5月28日（木）〜5月31日（日）
（2）5月27日（水）12:00〜6月20日（土）20：00まで
→お渡し期間：翌日12：00以降の5月28日（木）〜6月21日（日）
31公式アプリ『31Club』会員限定キャンペーン
◯よくばりチャレンジ
トリプルポップ〜ポップ10の購入個数分のポップ数が貯まり、貯めたポップ数に応じてクーポンをプレゼントします。
購入期間：2026年5月28日（木）〜6月21日（日）
実施期間：2026年5月28日（木）〜6月30日（火）
◯よくばりダブルマイル
ポップ4〜ポップ10購入分のアイスマイルが2倍に。よくばりフェスに参加する方のクラスアップを応援します！
実施期間：2026年6月11日（木）〜6月14日（日）／
2026年6月18日（木）〜6月21日（日）
◯よくばりビッグチャンス
ポップ10購入で抽選で310人に1人が無料になります。
※後日1,270円分のeGiftを配信します。
実施期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）
◯よくばりフェス グランドフィナーレ特別ご招待
5月28日（木）〜6月21日（日）のキャンペーン期間中、ポップ7〜10を2コ以上購入でグランドフィナーレに特別ご招待！グランドフィナーレ期間中、1回1コ限りポップ10が購入できるスペシャルチケットを配信します。
※グランドフィナーレはポップ7〜10をよくばりフェス期間中に２コ以上ご購入のお客様が対象です。
開催期間：2026年6月26日（金）〜6月30日（火）
バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。
1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。
創業以来“We make people happy.🄬” を理念に掲げ、アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。