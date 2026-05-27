「サーティワン アイスクリーム」の人気企画「よくばりフェス！」が5/28から開催！ 人気のトリプルポップ(570円)に7個足しても1270円

最大7コまでアイスを追加可能！ 「サーティワン アイスクリーム」で「毎週木金土日はよくばりフェス！」が5月28日より開催

「サーティワン アイスクリーム」は、2026年5月28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日において、昨年大きな反響を呼んだ「毎週木金土日はよくばりフェス！」を開催します。

本キャンペーンでは、好きなアイスを3コ選べる「トリプルポップ」（570円）に、1コにつきプラス100円で最大7コまでポップスクープ（スモールサイズよりやや小さいサイズのアイス）を追加可能。

メニューは「ポップ4」（670円）から、最大10コのアイスを贅沢に味わえる「ポップ10」（1270円）まで幅広くラインナップされており、各日12時より一部店舗を除く全国の店舗にて数量限定で販売されます。

さらに、公式アプリ『31Club』会員限定のキャンペーンも充実。

「よくばりチャレンジ」でクーポンがプレゼントされるほか、アイスマイルが2倍になる「よくばりダブルマイル」も見逃せないボリューム満点の内容です。

※価格は全て税込み価格

（以下、プレスリリースより）

「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大10コまで楽しめる！夏を先取れ！「毎週木金土日はよくばりフェス！」

2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日 12時から時間・数量限定で販売

毎週木金土日はよくばりフェス！

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼 社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の期間の毎週木・金・土・日曜日において、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施します。

昨年もSNSや口コミなどで大きな反響をいただいたキャンペーンを今年も開催します。

お好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加でき、お気に入りのフレーバーや気になるフレーバーを気軽にたくさん楽しめる期間限定のキャンペーンです。

今年はさらに、31公式アプリ『31Club』会員限定で購入個数分のポップ数に応じたクーポンのプレゼントや、ポップ10の購入で310人に1人が無料になる「よくばりビッグチャンス」、さらに5月28日（木）〜6月21日（日）の期間中にポップ7〜10を2コ以上ご購入で、6月26日（金）〜30日（火）に実施されるグランドフィナーレ期間中、ポップ10が1回1コ限り購入できるスペシャルチケットをプレゼント！食べれば食べるほど盛り上がるキャンペーンが目白押し！アイスクリームシーズンの幕開けにぴったりな「よくばりフェス！」で、ぜひいろいろなフレーバーをお楽しみください。

※ポップ７〜10は、お一人様につき1日「おひとつまで」のご提供となっております。

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがございません。

キャンペーン内容・価格

• ポップスクープ（スモールサイズよりやや小さいサイズ）を3コ選べる「トリプルポップ」をご購入の方に限り、1コ追加につきプラス100円で、7コまでポップスクープサイズのお好きなアイスクリームをご注文いただけます。

• 「ポップ7〜10」は毎週木金土日の各日12時から1店舗1日100コ限定、お一人様につき1日おひとつまでのご提供となります。

• 「ポップ5」までワッフルコーンでもご提供可能です。

※ワッフルコーンは別途料金（+40円）がかかります。

• お持ち帰りはカップのみになります。

※ポップ7〜ポップ10のお持ち帰り時間は1時間までとなります。

• アイスクリームの個数によってカップが変更になります。カップの形状、カップの個数はお選びいただけません。

• お買い上げ1コにつき、スプーンをおひとつまでのご提供となっております。

• 価格：

トリプルポップ 570円

ポップ4 670円

ポップ5 770円

ポップ6 870円

ポップ7 970円

ポップ8 1,070円

ポップ9 1,170円

ポップ10 1,270円

ワッフルコーン +40円(トリプルポップ、ポップ4、ポップ5のみ)

※表記はすべて税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込み価格です。（税抜価格は異なります）

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがございません。

毎週木金土日はよくばりフェス！

実施期間

2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日の、各日12時より販売。

【第1週】5/28（木）〜5/31（日）

【第2週】6/4（木）〜6/7（日）

【第3週】6/11（木）〜6/14（日）

【第4週】6/18（木）〜6/21（日）

※各週月曜〜水曜日は未実施。

モバイルオーダーについて

2026年5月21日（木）よりモバイルオーダーでの予約を開始します。

「よくばりフェス」開始前の5月21日（木）〜27日（水）の期間は、5月28日（木）12：00以降から5月31日（日）までのお渡し分の予約を受付します。

5月27日（水）12：00以降は、翌日12：00以降から14日後までの予約受付が可能です。

キャンペーン特設HP（HPからモバイルオーダーが可能です）

https://www.br31.jp/contents/topics/260528_01.html

【モバイルでのご予約期間】

（1）5月21日（木）11:00〜5月27日（水）11：59まで

→お渡し期間：翌日12：00以降の5月28日（木）〜5月31日（日）

（2）5月27日（水）12:00〜6月20日（土）20：00まで

→お渡し期間：翌日12：00以降の5月28日（木）〜6月21日（日）

31公式アプリ『31Club』会員限定キャンペーン