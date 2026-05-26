辻希美「哺乳瓶でミルク飲んでると思ったら」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿に「そっち？」「二度見した」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの辻希美が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの愛らしい姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「そっち？」ツッコミ続出の次女の姿
辻は「哺乳瓶でミルク飲んでると思ったら笑」と添え、チャイルドシートに座る夢空ちゃんのショットを投稿。哺乳瓶とともに自身の片足を抱え、足の親指を口に入れて微笑む姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「え！そっち？」「胸キュンが止まらない」「可愛すぎて悶絶」「すくすく育ってる」「笑顔がたまらない」「見てるだけで癒される」「二度見した」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「そっち？」ツッコミ続出の次女の姿
◆辻希美、夢空ちゃんの愛らしい姿披露
辻は「哺乳瓶でミルク飲んでると思ったら笑」と添え、チャイルドシートに座る夢空ちゃんのショットを投稿。哺乳瓶とともに自身の片足を抱え、足の親指を口に入れて微笑む姿が収められている。
◆辻希美の投稿に「え！そっち？」の声
この投稿に、ファンからは「え！そっち？」「胸キュンが止まらない」「可愛すぎて悶絶」「すくすく育ってる」「笑顔がたまらない」「見てるだけで癒される」「二度見した」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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