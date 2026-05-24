水瓶座・女性の運勢

家族と再び衝突しやすい時期が来ています。現在の水瓶座は、新たな挑戦意欲が再び上昇するタイミング。いままでは「やりたいことは見えていても、まずどう動くべきかがわからなかった」のかも。が、それに関する新たなひらめきを得やすいのがいまで、気分は高揚するでしょう。いまはそれを支援しタッグを組める誰かも身近にいそうなので、刺激しあいながら前進が可能です。ただ、いまの水瓶座は仕事運も好調で、家族やプライベートな領域も含め、安定した状態が生まれているのかも。家族は「こんなにいい状況にいて、何が不満なの」と言いたいのかな。これは価値観の問題で、話し合うのは難しいです。すべきことはやりつつ、適切な距離感で進むのが現状のベストかな。

水瓶座・男性の運勢

自分の目標、新たな挑戦に関し、いままで気づけなかった視点が加わり、「これからどう進んでいけばいいか」が具体的にわかってきそう。それは一種のひらめきですが、一気に手ごたえが感じられてくるはず。いまの水瓶座には思いを同じくする仲間もいるようなので、今後も協力＆刺激しあいながら、新しい道を進んでいきましょう。ただ、現状は社会面＆プライベートも安定し非常に順調な状態にあります。特にそれに納得している家族は、水瓶座の挑戦欲に対し否定的な態度を取りがちかも。お互い見ているところが違うので、なるべく衝突は避け、納得する道筋を選んでください。得られる恩恵は受け取ってOKです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ